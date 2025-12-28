Từ năm 2026, lao động đi nước ngoài theo hợp đồng được vay 100% chi phí

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 338 quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Trong đó, Nghị định số 338 có đề cập đến chính sách cho vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cụ thể, người lao động được vay tối đa 100% tổng chi phí mà họ phải trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài, theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, đơn vị sự nghiệp.

Lao động Việt xếp hàng làm hồ sơ đi Hàn Quốc làm việc (Ảnh: Nguyễn Vy).

Khoản vay không bao gồm các khoản chi đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định như: Giáo dục định hướng trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ; đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo thỏa thuận…

Đối với mức vay trên 200 triệu đồng, người lao động phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Thời hạn vay vốn tối đa bằng thời hạn hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không bao gồm thời gian gia hạn hợp đồng.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được tính lãi suất vay vốn bằng 127% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo (theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định).

Riêng người lao động là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo; người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ; đối tượng khác do Chính phủ quyết định căn cứ tình hình kinh tế - xã hội và yêu cầu cho vay vốn giải quyết việc làm… được áp dụng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo (theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định).

Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận thống nhất với đối tượng vay vốn để xem xét, quyết định mức vay cụ thể, căn cứ vào nguồn vốn, tổng chi phí người lao động phải trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài, các khoản chi đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ kê khai tại hồ sơ và khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn.

Trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định mức vay phải thực hiện.