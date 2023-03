Từ giảm thiểu tới ngăn chặn tai nạn lao động

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã Hội Lê Văn Thanh quán triệt tinh thần ngăn chặn tai nạn lao động trong chuyến thăm và làm việc với các doanh nghiệp chiều qua, 3/3, về công tác an toàn, vệ sinh lao động và triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Tham gia đoàn công tác có ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn Lao động (ATLĐ), bà Chu Thị Hạnh - Phó Cục trưởng Cục ATLĐ, cùng một số lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn lao động (ATLĐ), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hải Dương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh tại cuộc làm việc với Nhiệt điện Phả Lại (Ảnh: T.H.).

Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Với đặc thù là những đơn vị sản xuất có tính chất nguy hiểm cao, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Công ty than Mạo Khê hàng năm phải thực hiện việc kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Kết quả rà soát, các thiết bị được kiểm định đều đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật an toàn.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, năm 2022, đơn vị đã kiểm định 142/145 thiết bị nâng, 115/126 thiết bị áp lực và 342/352 thiết bị điện. Trang bị phương tiện PCCC tại chỗ của công ty được kiểm soát chặt chẽ. Định kỳ 2 năm/lần công ty phối hợp cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh Hải Dương triển khai diễn tập.

Công ty đã thông báo kịp thời về các cơn bão có thể ảnh hưởng, đi qua khu vực tới từng đơn vị nhằm ứng phó khi có mưa, gió và bão. Công tác kiểm tra hệ thống chống sét các công trình, nhà xưởng, khu tập thể được thực hiện nghiêm túc trước mùa mưa bão.

Đáng chú ý, công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật được quan tâm, triển khai đầy đủ với số tiền đầu tư hơn 2 tỷ đồng/năm. Đồng thời, công ty thực hiện tốt các chế độ về khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Quyền Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả công tác đảm bảo ATVSLĐ, tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2023 (Ảnh: T.H.).

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Thanh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo ATVSLĐ của công ty. Đặc biệt trong nhiều năm qua, doanh nghiệp sản xuất có gần 750 cán bộ công nhân viên nhưng không để xảy ra tai nạn lao động. Thứ trưởng cũng đánh giá cao vai trò và đóng góp của công ty trong việc góp phần ổn định an ninh năng lượng quốc gia.

Tuy nhiên, để làm tốt hơn nữa công tác an toàn, vệ sinh lao động và cải thiện môi trường làm việc trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu phía Nhiệt điện Phả Lại tập trung vào 4 nhiệm vụ.

Cán bộ nhân viên tại nhà máy Nhiệt điện Phả Lại báo cáo về công tác vận hành hệ thống sản xuất (Ảnh: T.H.).

Đầu tiên, công ty tiếp tục chủ động đầu tư, cải tiến không ngừng về công nghệ, dây chuyền hiện đại; xây dựng và lan tỏa các chương trình, mô hình điển hình, các sáng kiến về cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động, xây dựng văn hóa an toàn lao động trong toàn công ty.

Bên cạnh đó, đơn vị phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến và triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy định của Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành trong hệ thống các phân xưởng, tổ đội của công ty; chú trọng nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động để họ chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh thăm, kiểm tra công tác an toàn tại nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (Ảnh: T.H.).

Sau cùng, Thứ trưởng yêu cầu công ty triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 và phải phân công hành động cụ thể hơn tới các phân xưởng, tổ đội, bám sát chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023.

Ngăn chặn nguy cơ tai nạn lao động

Hoạt động trong môi trường khó khăn, nguy hiểm, Công ty than Mạo Khê thường xuyên phải tập huấn, đào tạo và quan tâm tới các hoạt động an toàn vệ sinh lao động cho hơn 3.600 công nhân.

Để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, đơn vị dự kiến chi 1,5 tỷ đồng cho các hoạt động như thăm, tặng quà công nhân tiêu biểu, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân ốm nằm viện điều trị dài ngày; hỗ trợ kinh phí xây nhà cho gia đình chính sách và gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Hội thi ATVSLĐ giỏi cấp công ty...

Thợ mỏ trong giờ tan ca tại công ty than Mạo Khê (Quảng Ninh) (Ảnh: Thế Hưng).

Công nhân hoạt động trong hầm lò đối mặt nhiều nguy hiểm, Công ty than Mạo Khê cũng thường xuyên bồi dưỡng bằng các suất ăn có giá trị 65.000 đồng/suất với công nhân nhỏ so với mức 28.000 đồng dành cho nhân viên làm trong điều kiện bình thường.

Thứ trưởng hỏi han về quy trình an toàn vệ sinh lao động của thợ mỏ (Ảnh: Thế Hưng).

Đánh giá cao các hoạt động mà Công ty than Mạo Khê đã làm được với người lao động trong thời gian qua, Thứ trưởng Lao động, Thương binh - Xã Hội Lê Văn Thanh lưu ý, công ty quan tâm hơn nữa đến ATVSLĐ. Dù đã có sự tiến bộ nhưng nguy cơ mất an toàn tại mỏ than vẫn rất cao, trong đó phải kể đến khí metan, địa chất, nước ngầm, than dầu.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm việc với Công ty than Mạo Khê (Ảnh: T.H.).

"Công ty phải nghiên cứu xem thời gian qua nguyên nhân xảy ra tai nạn là gì, làm thế nào để ngăn chặn. Thậm chí, đơn vị phải ngăn chặn cả nguyên nhân chủ quan của người lao động dẫn đến tai nạn. Từ đó đưa ra giải pháp khiến người lao động chủ quan cũng không xảy ra tai nạn", Thứ trưởng nói.

Dẫn ví dụ, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho hay, nhiều công nhân được tập huấn lâu năm nên thường chủ quan với an toàn dẫn đến tai nạn. Do đó, công ty cần thường xuyên đào tạo, tuyên truyền không chỉ với lao động mới mà với cả những người đã làm việc nhiều năm.

Thứ trưởng quan tâm, động viên người lao động tại mỏ (Ảnh: Thế Hưng).

Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị Công ty than Mạo Khê tăng cường giám sát chặt hoạt động của lao động bằng camera. Bắt người lao động phải làm theo các công đoạn an toàn cần thiết. Bởi người lao động Việt Nam hay linh hoạt, họ không hiểu rằng bỏ 1-2 bước trong công việc sẽ có ảnh hưởng ra sao.

"Tiến tới chuyển từ giảm thiểu sang ngăn chặn không xảy ra tai nạn lao động", Thứ trưởng quán triệt.

Kết thúc chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đã tới làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về triển khai hoạt động Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh.