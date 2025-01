Hơn 300 chậu hoa cúc Tết chết sau một đêm, nông dân trắng tay

Ngày 14/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Định (thị xã An Nhơn), cho biết, Công an phường đã báo cáo và phối hợp với Công an thị xã An Nhơn vào cuộc xác minh, làm rõ việc một người dân báo cáo vườn cúc Tết bị chết bất thường chỉ sau một đêm.

"Theo Công an phường, bước đầu gia đình báo cáo số hoa cúc bị chết cháy trên 300 chậu, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng", ông Dũng nói.

Hơn 300 chậu hoa cúc Tết của nông dân Bình Định bỗng chết khô sau một đêm (Ảnh: Doãn Công).

Vườn cúc nghi bị kẻ xấu "đầu độc" là của vợ chồng ông Bùi Văn Trọng (58 tuổi, khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn).

Qua ghi nhận, hàng trăm chậu hoa cúc chuẩn bị bán ra thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bị chết một cách bất thường.

Theo ông Trọng, chiều 8/1, ông bơm thuốc kích thích cho hoa như bình thường, đến sáng hôm sau thì phát hiện các chậu hoa trong vườn bị héo lá, chết cháy mà không rõ nguyên do. Nghi ngờ thùng phuy đựng nước có kẻ xấu hãm hại nên vợ chồng ông đã trình báo sự việc lên công an.

Ông Bùi Văn Trọng thất thần bên vườn hoa cúc chuẩn bị bán dịp Tết bỗng chết khô (Ảnh: Doãn Công).

"Toàn bộ số cúc đã được thương lái đặt tiền cọc, nhưng bây giờ phải trả lại hết. Hơn 20 năm trồng hoa cúc bán Tết, vợ chồng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp thế này. Bao nhiêu vốn liếng, công sức chăm bẵm suốt nửa năm qua bây giờ mất trắng, gia đình tôi năm nay xem như mất Tết", ông Trọng nói.

Ông Trọng cho rằng, gia đình bị kẻ xấu hãm hại, lén cho thuốc làm chết cây vào thùng phuy chứa nước tưới.

"Tôi nghi ngờ kẻ xấu đã bỏ thuốc rụng lá vào thùng phuy nước của gia đình. Bởi, nếu bơm thuốc kích thích quá liều cùng lắm là bị xoăn hoặc cháy xung quanh lá, còn đây lá bị héo và chết khô từ ngọn xuống tận gốc.

Trồng được chậu cúc cũng khó nhọc lắm, nhưng tình trạng này ai cũng hoang mang. Tôi rất mong các lực lượng chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc", ông Trọng nói.

Phần lá dưới gốc cũng héo và đang chết khô (Ảnh: Doãn Công).

Vườn kế bên cạnh, bà Phạm Thị Lành (50 tuổi, trú phường Bình Định) may mắn hơn, vì kịp thời phát hiện điều bất thường trong phuy chứa nước khi bà tưới cho hoa.

"Vừa tưới được một chậu thì tôi thấy nước rất lạ, nhiều bọt hơn bình thường nên vội đổ nước đi. Qua ngày sau, cỏ quanh chỗ đổ nước bị úa vàng, còn chậu hoa được tưới nước cũng héo lá.

Từ hôm xảy ra sự việc, gia đình tôi luôn túc trực cả ngày lẫn đêm ngoài vườn hoa. Chúng tôi rất hoang mang, mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, chứ cứ như vậy chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên", bà Lành lo lắng.