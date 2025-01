Hơn 300 chậu hoa cúc Tết chết sau một đêm: Lấy mẫu nước xét nghiệm

Ngày 17/1, ông Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Định (thị xã An Nhơn), cho biết Công an phường đang phối hợp với Công an thị xã An Nhơn điều tra nguyên nhân hơn 300 chậu hoa cúc Tết của một hộ dân bị chết bất thường chỉ sau một đêm.

"Công an đã lấy mẫu nước tưới nghi có độc khiến hoa cúc chết bất thường đi xét nghiệm. Công an cũng lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân", ông Dũng cho biết.

Ông Trong nói như khóc bên vườn cúc hơn 300 chậu bị chết cháy, nghi do có kẻ xấu hãm hại (Ảnh: Doãn Công).

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến kiểm tra, thăm hỏi và động viên gia đình. UBND phường đã hỗ trợ 3 triệu đồng, Hội nông dân phường hỗ trợ thêm 1 triệu đồng để giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.

Ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã An Nhơn, khẳng định: "Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy nước tưới hoa cúc có chất độc, chúng tôi quyết tìm cho ra thủ phạm, xử lý nghiêm để làm gương vì từ trước đến nay chuyện xấu này chưa từng xảy ra tại địa phương".

Những chậu cúc chết bất thường sau một đêm khiến nông dân mất Tết (Ảnh: Doãn Công).

Trước đó, chiều 8/1, ông Bùi Văn Trọng (58 tuổi, khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn) đã bơm thuốc kích thích cho hoa như thường lệ. Tuy nhiên, sáng hôm sau, ông phát hiện các chậu hoa trong vườn bị héo lá, chết cháy mà không rõ nguyên do.

Ông Trọng cho biết, hiện có 320 chậu cúc bị chết, gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc của hai vợ chồng từ 6h đến 21h mỗi ngày.

Nước trong thùng chứa nước đổ ra khiến cỏ xung quanh cũng chết nên ông Trong nghi có kẻ xấu hãm hại (Ảnh: Doãn Công).

"Vụ hoa Tết năm nay, vợ chồng tôi trồng gần 400 chậu cúc, thương lái đã đặt cọc mua hết với giá 350.000-600.000 đồng/chậu. Chỉ một tuần nữa thương lái sẽ đến lấy hàng, nhưng giờ cúc chết hết nên tôi phải trả lại tiền cọc cho thương lái. Năm nay gia đình tôi mất Tết rồi", ông Trọng rầu rĩ.