Thứ trưởng Lê Văn Thanh: "Chuyển đổi số sẽ giúp giảm lao động thủ công"

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh (Ảnh: Chí Tâm).

Đó là một nội dung được nhấn mạnh trong phát biểu của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh tại cuộc làm việc về tình hình việc làm, an toàn lao động tại Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sáng 22/3 tại Hà Nội.

Công việc cần tính an toàn cao

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, doanh nghiệp hiện đang thực hiện chức năng quản lý, vận hành lưới điện phân phối và kinh doanh trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố ở miền Bắc Việt Nam. Tổng Công ty có địa bàn quản lý, kinh doanh chiếm 43,85% diện tích cả nước, bao quát số dân 46,58 triệu người.

"Điều kiện làm việc của người lao động khá đặc thù, có nguy cơ rủi ro về tính mạng và đòi hỏi tính nghiêm ngặt về an toàn. Chính vì vậy, Tổng Công ty luôn xác định công tác an toàn lao động là một trong những nhiệm vụ chủ chốt", ông Nguyễn Đức Thiện cho biết.

Ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Chí Tâm).

Hiện tổng số lao động của toàn Tổng Công ty (không bao gồm các công ty con Tổng Công ty nắm giữ từ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ, công ty liên kết) đến thời điểm 31/12/2021 là 26.365 người.

Cũng liên quan tới công tác an toàn vệ sinh lao động, ông Mai Quang Hùng - Trưởng Ban An toàn Tổng Công ty cho biết, năm 2021, doanh nghiệp triển khai các nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Chính sách khoanh vùng, phong tỏa, cách ly, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh của các địa phương ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tâm lý người lao động khi thực hiện công việc bị ảnh hưởng nặng nề sau 2 năm dịch bệnh bùng phát.

Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH tới thăm Trung tâm kiểm tra, kiểm soát an toàn thuộc Ban An toàn, Tổng Công ty điện lực miền Bắc (Ảnh: Chí Tâm).

"Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sự quyết liệt của lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, các đơn vị cùng sự quyết tâm, nỗ lực của người lao động, năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã hoàn thành tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp…", ông Mai Quang Hùng cho biết.

Theo Ban An toàn, năm 2021, Tổng công ty đã huấn luyện theo Thông tư 05 và các Quy trình an toàn điện của Tập đoàn điện lực với 22.346 lượt người, cấp thẻ an toàn điện cho 22.346 lượt người và cấp thẻ an toàn lao động theo quy định của Nghị định 44 cho 22.789 lượt người…

Tận dụng chuyển đổi số để giảm lao động thủ công

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá cao vai trò của ngành điện trong công tác tạo việc làm cho người lao động và góp phần phát triển kinh tế.

"Tại Việt Nam, ngành điện lan tỏa mọi nơi, có vai trò lớn với phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Phạm vi và đối tượng quản lý của ngành rất lớn. Điều này cho thấy sự cố gắng của toàn ngành cũng như của Tổng công ty", Thứ trưởng Lê Văn Thanh nói.

Đoàn công tác của Bộ tìm hiểu công việc của người lao động tại Trung tâm chăm sóc khách hàng thuộc Tổng Công ty điện lực miền Bắc (Ảnh: Chí Tâm).

Qua kết quả thực tế triển khai, công tác đảm bảo an toàn lao động của người lao động đã được Tổng Công ty chú trọng, từ đầu tư phát triển cơ sở vật chất, phần mềm điều hành tới từng cơ sở, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vừa qua.

Liên quan tới Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, Thứ trưởng cho biết: "Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Lễ phát động Tháng tại Hà Nội với những nội dung thiết thực và phù hợp tình hình phòng chống dịch Covid-19".

Thay mặt lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đã ghi nhận những nỗ lực của Tổng Cty trong thời gian qua, đặc biệt là lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, sự kết hợp giữa Cục An toàn lao động và Tổng Công ty đã giúp người lao động có sự đảm bảo an toàn trong công việc và qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Sau giãn cách, nền kinh tế được dự báo sẽ có sự phát triển mạnh ở nhiều lĩnh vực, trong đó có việc ra đời của các khu công nghiệp, tạo áp lực lớn với toàn ngành điện.

"Điều này đòi hỏi Tổng Công ty cần đầu tư lớn hơn cho cơ sở vật chất và người lao động, quan tâm vấn đề việc làm, tiền lương, nhu cầu tối thiểu và mức sống tối thiểu. Bên cạnh đó, ngành càng phải đảm bảo an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật", Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhận định.

Đoàn công tác của Bộ tới thăm Công ty công nghệ thông tin, thuộc Tổng Công ty điện lực miền Bắc (Ảnh: Chí Tâm).

Thứ trưởng lưu ý, giai đoạn 2022-2023, Chính phủ đặt mục tiêu chuyển đổi số là trọng tâm trong quá trình thích ứng kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, Tổng Công ty cần tận dụng thành quả chuyển đổi số, qua đó giảm bớt lực lượng lao động thủ công, kiểm soát công tác vận hành, an toàn vệ sinh lao động và phát triển kinh tế.

Cũng tại cuộc làm việc, Thứ trưởng cho biết, năm 2023-2024, Chính phủ sẽ xây dựng lộ trình sửa đổi nhiều Luật như Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm. Bộ LĐ-TB&XH là cơ quan được ủy quyền xây dựng dự thảo các dự án luật này. Là đơn vị đang quản lý hàng chục ngàn lao động, những góp ý của Tổng Công ty về chính sách bảo hiểm xã hội, tuyển dụng, việc làm sẽ rất được cơ quan quản lý lắng nghe và tiếp thu.