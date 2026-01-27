Từ 2026, người hưởng bảo hiểm thất nghiệp làm thủ tục online thế nào?

Bộ Nội vụ vừa công bố danh mục các thủ tục hành chính mới và thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm, thực hiện theo Nghị định 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm thất nghiệp. Các quy định này có hiệu lực từ ngày ký (ngày 22/1) và áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Theo phụ lục kèm theo quyết định, nhiều thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người lao động thất nghiệp được xác định đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Điều này cho phép người lao động thực hiện các thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp bằng hình thức trực tuyến, không bắt buộc phải đến trực tiếp tổ chức dịch vụ việc làm công như trước.

Nhiều thủ tục liên quan trực tiếp đến người lao động thất nghiệp đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình (Ảnh minh hoạ: DT).

Danh mục thủ tục đủ điều kiện thực hiện trực tuyến, toàn trình bao gồm: tham gia bảo hiểm thất nghiệp; hưởng trợ cấp thất nghiệp; thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm; tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Trong đó, thủ tục thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm là nghĩa vụ bắt buộc đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo quy định mới, người lao động có thể thực hiện việc thông báo này bằng hình thức trực tuyến theo quy trình do cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, thay vì phải đến trực tiếp tổ chức dịch vụ việc làm công để khai báo theo lịch hẹn.

Đối với thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính đến tổ chức dịch vụ việc làm công tại địa phương nơi người lao động có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, tổ chức dịch vụ việc làm công có trách nhiệm kiểm tra, xử lý và trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp được gửi cho người lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội bằng hình thức phù hợp, trong đó có hình thức điện tử đối với hồ sơ nộp trực tuyến.

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng. Trường hợp người lao động không thực hiện thông báo đúng thời hạn hoặc không đúng quy định, việc hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể bị tạm dừng hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật.

Phụ lục kèm theo quyết định cũng quy định rõ trình tự, thủ tục đối với các trường hợp tạm dừng, tiếp tục hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp giữa các địa phương; cũng như các thủ tục hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động thất nghiệp.

Cùng với việc công bố thủ tục hành chính mới, Bộ Nội vụ bãi bỏ các quyết định trước đây về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm và các thủ tục bảo hiểm thất nghiệp triển khai thí điểm trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Việc bãi bỏ này nhằm thống nhất áp dụng các thủ tục theo quy định mới của Luật Việc làm năm 2025 và các nghị định hướng dẫn thi hành.

Theo quyết định, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức dịch vụ việc làm công có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp theo hình thức trực tuyến, toàn trình; bảo đảm điều kiện kỹ thuật và hướng dẫn người lao động thực hiện theo đúng quy định.