Lao động Việt sang Đức học nghề được trợ cấp đến 46,5 triệu đồng/tháng

Ngày 20/9, Trung tâm phát triển giáo dục - đào tạo phía Nam, Bộ Giáo dục - Đào tạo, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hội thảo “Hướng nghiệp - Học tập - Việc làm tại Cộng hòa Liên bang Đức”.

Ông Hồ Như Duyến Phó Giám đốc Trung tâm phát triển giáo dục - đào tạo phía Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ảnh: Nguyễn Vy).

Tại hội thảo, ông Hồ Như Duyến Phó Giám đốc Trung tâm phát triển giáo dục - đào tạo phía Nam, cho biết năm 2025 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức. Trong đó, ở lĩnh vực giáo dục - đào tạo, Đức là đối tác chiến lược của Việt Nam từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

“Chúng tôi hy vọng thông qua các hoạt động giao lưu tại hội thảo sẽ có thêm nhiều thông tin trong các lĩnh vực nghề nghiệp, đào tạo và hợp tác, giúp học sinh, sinh viên và người lao động nắm bắt cơ hội”, ông Duyến nói.

Đại diện một đơn vị cung ứng nguồn nhân lực nêu nhận định, tình trạng thiếu hụt lao động tại Đức đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng, tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Không chỉ làm chậm lại mục tiêu phát triển của chính phủ, sự khan hiếm nhân lực còn gây áp lực lớn đối với hệ thống y tế và các ngành dịch vụ thiết yếu ở đất nước phát triển, giàu có bậc nhất châu Âu.

Những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm xây dựng, điều dưỡng, bán lẻ, chế biến thực phẩm, cùng các ngành kỹ thuật điện, công nghệ vệ sinh, hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí.

Hội thảo “Hướng nghiệp - Học tập - Việc làm tại Cộng hòa Liên bang Đức” được tổ chức ngày 20/9 (Ảnh: Nguyễn Vy).

Dù các doanh nghiệp đã nỗ lực đẩy mạnh hoạt động đào tạo trong nước, lượng ứng viên vẫn quá ít so với nhu cầu tuyển dụng ngày một tăng. Đặc biệt, việc tìm kiếm đội ngũ lao động lành nghề, có chuyên môn cao trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hiện là thách thức lớn nhất. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài đến Đức làm việc ngày càng tăng cao, thúc đẩy Chính phủ nước này đề ra nhiều chính sách tuyển dụng hấp dẫn.

Lợi thế lớn là lao động đến Đức không chỉ được học nghề miễn phí mà còn được nhận trợ cấp sinh hoạt 1.000-1.500 euro/tháng (tương đương với khoảng 31-46,5 triệu đồng). Người lao động còn được ký hợp đồng lao động sau khi tốt nghiệp với mức lương cạnh tranh, thậm chí hưởng một số chế độ an sinh, xã hội đầy đủ như công dân bản địa.

Đặc biệt, thu nhập sau tốt nghiệp của lao động tham gia học nghề tại Đức, đối với một số ngành nghề, có thể lên đến 2.300 euro/tháng (khoảng 70 triệu đồng).

Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Đại diện Hiệp hội dưỡng lão CHLB Đức, dành thời lượng nói về xu hướng già hóa dân số tại Đức. Cùng với việc này, riêng ngành điều dưỡng của Đức hiện thiếu hụt hơn 500.000 nhân sự. Dự kiến trong năm 2030, quốc gia này cần bổ sung 300.000 điều dưỡng viên.

“Hệ thống đào tạo nghề tại Đức (Berufsausbildung) nổi bật với mô hình “học đi đôi với hành”, kết hợp giữa lý thuyết tại trường nghề và thực hành trực tiếp tại doanh nghiệp, bệnh viện hoặc cơ sở sản xuất. Nếu duy trì việc làm ổn định sau tốt nghiệp, học viên còn có thể xin định cư lâu dài tại Đức, mở ra con đường phát triển nghề nghiệp và cuộc sống bền vững”, ông Kỳ nhận định.

Bà Bùi Thu Thủy, Đại diện Phòng công nghiệp và thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam), cho hay lao động Việt hiện bước gần hơn với “tấm vé” làm việc tại Đức nhờ chính sách công nhận văn bằng nước ngoài.

“Người lao động đã được đào tạo ở nước ngoài có quyền đặt đơn đề nghị công nhận bằng cấp và trình độ chuyên môn của mình. Bộ luật công nhận văn bằng ở Đức áp dụng cho mọi đối tượng, không giới hạn bởi quốc tịch hay tình trạng cư trú, đã mở ra một triển vọng nghề nghiệp tốt hơn cho lao động Việt Nam tại Đức”, bà Thủy nhận định.

Cụ thể, điều kiện công nhận văn bằng bao gồm: đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề/chuyên ngành tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề tại Việt Nam với thời gian đào tạo tối thiểu là 2 năm; bằng cấp chính quy được nhà nước Việt Nam công nhận; có ngành theo học tương đương với nghề tại Đức.