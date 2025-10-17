Truy vết những tàu cá đột ngột biến mất trên biển

Theo quy định, tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tàu phải duy trì hoạt động của thiết bị giám sát 24/24h từ khi rời cảng đến khi trở về.

Tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình giúp cơ quan chức năng kiểm soát vùng đánh bắt của tàu cá. Đây là một trong những giải pháp nhằm chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, tiến đến gỡ “thẻ vàng” thủy sản của Ủy ban châu Âu.

Tỉnh Quảng Ngãi có 4.890 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ khi khai thác hải sản trên biển (Ảnh: Quốc Triều).

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Quảng Ngãi đã giám sát chặt chẽ đội tàu cá đánh bắt xa bờ, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là việc tắt thiết bị giám sát hành trình. Thế nhưng nhiều tàu cá vẫn cố tình tắt thiết bị giám sát để "biến mất" trên biển.

Trong tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc với 105 thuyền trưởng của các tàu cá bị mất kết nối trên biển. Trong số này có 19 trường hợp cố ý tác động vào thiết bị giám sát hành trình dẫn đến mất kết nối.

Những trường hợp này đã bị xử phạt với số tiền hàng trăm triệu đồng, trong đó người bị phạt nặng nhất là ông Võ Cao Trung, thuyền trưởng tàu QNg 91369 TS. Ông Trung bị phạt 681,5 triệu đồng, tước chứng chỉ thuyền trưởng trong thời hạn 9 tháng.

Lực lượng chức năng xác định ông Trung vi phạm quy định về việc lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và giấy phép khai thác thủy sản hết hạn, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm…

Hệ thống camera tại các cảng biển giúp lực lượng chức năng quản lý tàu cá xuất bến (Ảnh: Quốc Triều).

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 4.890 tàu cá từ 6m trở lên, trong đó gần 96% được cấp phép khai thác thủy sản. Có trên 98% số tàu cá từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập đơn vị xử lý dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình. Đơn vị này làm việc 24/24h nhằm kịp thời tiếp nhận, phân tích và xử lý các trường hợp tàu cá mất kết nối với trạm bờ.

Theo ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh này là một trong những địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn. Vì thế, việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm đối với tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ góp phần gỡ "thẻ vàng” thủy sản.

Lực lượng biên phòng kiểm đếm tàu cá neo đậu tại cảng (Ảnh: Quốc Triều).

Với mục tiêu đó, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai nhiều giải pháp quyết liệt hơn, gắn nhiệm vụ phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương. Hàng tuần, các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ này cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, tổng hợp.

UBND tỉnh đã yêu cầu Chi cục Thủy sản - Biển đảo phải rà soát, xử lý triệt để những tàu cá mất kết nối giám sát hành trình từ năm 2024 đến nay. Việc này phải được hoàn thành trong tháng 10 và báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.