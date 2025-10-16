Bắt loài hải sản bé tí, ngư dân kiếm 1-2 triệu đồng mỗi ngày

Từ đầu tháng 10, hàng chục tàu thuyền của ngư dân Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi đã ra khơi đánh bắt ruốc, mang lại thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày nhờ sản lượng dồi dào và giá cả tăng cao.

Ngư dân Tịnh Khê đang trải qua một mùa ruốc bội thu. Vùng đánh bắt chỉ cách bờ khoảng 2km, cho phép các tàu thuyền hoạt động và trở về trong ngày. Mỗi ngư dân có thể kiếm 1-2 triệu đồng sau một ngày ra khơi.

Niềm vui của ngư dân khi ruốc xuất hiện dày đặc, giá lại cao hơn mọi năm (Ảnh: Quốc Triều).

Ruốc là loài giáp xác nhỏ có hình dạng giống tôm, kích thước từ 4 đến 10mm, thường sống ở vùng nước gần bờ. Mùa đánh bắt ruốc kéo dài từ tháng 8 âm lịch năm nay đến tháng 2 âm lịch năm sau.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, một ngư dân xã Tịnh Khê cho biết các tàu đánh ruốc thường có 5-7 lao động. Tàu ra khơi từ 4h, gần trưa vào bờ bán ruốc và tiếp tục chuyến biển buổi chiều.

"Mùa này ruốc vào vùng biển gần bờ dày đặc. Tàu chúng tôi tìm khu vực có ruốc rồi dùng vợt xúc hoặc vây lưới. Mỗi ngày một tàu có thể bắt từ 1 đến 1,5 tấn ruốc tươi", ông Thanh chia sẻ.

Ruốc tươi được thương lái mua với giá 15.000 đồng/kg (Ảnh: Quốc Triều).

Tàu của ông Trần Tuấn Tú (xã Tịnh Khê) với 7 ngư dân đã thu về 800kg ruốc chỉ sau 4 giờ ra khơi. Với giá thu mua 15.000 đồng/kg ruốc tươi, cao hơn 20% so với năm ngoái, ông Tú đã kiếm được khoảng 12 triệu đồng trong buổi sáng. Sau khi trừ chi phí, mỗi ngư dân trên tàu thu về hơn 1 triệu đồng.

“Năm nay ruốc xuất hiện sớm và nhiều hơn mọi năm. Tàu nào cũng trúng đậm. Chúng tôi mong từ giờ đến cuối năm thời tiết thuận lợi để có thể ra khơi bắt ruốc kiếm thu nhập”, ông Tú bày tỏ.

Ngay khi tàu cập bến, toàn bộ số ruốc tươi đều được thương lái thu mua để vận chuyển về các cơ sở sản xuất, chế biến thành ruốc khô hoặc làm mắm. Bà Lê Thị Bốn, một thương lái cho biết phần lớn ruốc sẽ được phơi khô để bán đi khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Cứ 3kg ruốc tươi cho ra 1kg ruốc khô, với giá bán 80.000 đồng/kg.

Một phần nhỏ ruốc tươi thương lái đưa ra chợ bán, phần còn lại được phơi khô hoặc làm mắm (Ảnh: Quốc Triều).

Ngoài những ngư dân trực tiếp đánh bắt, mùa ruốc cũng tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể cho cánh phụ nữ làm việc trên bờ. Những người làm nghề vận chuyển ruốc thuê có thể kiếm được từ 200.000-300.000 đồng mỗi ngày.

Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, xác nhận ngư dân địa phương đang bước vào vụ đánh bắt ruốc với sản lượng cao và giá cả ổn định.

"Thời gian gần đây ruốc xuất hiện dày đặc tại vùng biển gần bờ, giá lại khá cao nên ngư dân rất phấn khởi. Nghề này giúp ngư dân có nguồn thu nhập cao vào dịp cuối năm", ông Vương nhấn mạnh.