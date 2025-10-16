Mưa lớn khiến 45 tấn cá tầm của 2 hộ dân bị chết, thiệt hại hơn 7 tỷ đồng

Ngày 16/10, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết mưa lớn kéo dài và lũ ống khiến khoảng 45 tấn cá tầm của 2 hộ dân bị chết, ước tính thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Văn Thắng, ngày 14 và 15/10, mưa lớn kèm lũ khiến đường ống dẫn nước vào các bể nuôi cá tầm của hộ gia đình ông Trần Văn Sự và Trần Thanh Bình, cùng trú tại thôn Đăk Tăng, xã Măng Đen bị vỡ.

Mưa lớn kèm lũ ống khiến 45 tấn cá tầm chết (Ảnh: Chí Anh).

Sự cố nêu trên khiến khoảng 45 tấn cá tầm của 2 gia đình, đang trong các bể nuôi bị sốc nước, thiếu ôxy dẫn đến chết hàng loạt.

Qua thống kê, trại cá tầm của ông Bình bị chết 15 tấn, tổng thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng. Trại cá của ông Sự bị chết khoảng 30 tấn, tổng thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.

Trại nuôi cá tầm của ông Bình bị chết khiến gia đình thiệt hại hàng tỷ đồng (Ảnh: Chí Anh).

Sau khi sự cố xảy ra, địa phương phối hợp hộ nuôi cá khẩn trương hàn nối đường ống và vệ sinh bể. Tình trạng cá chết đã được kiểm soát. Công tác xử lý lượng cá chết đang được triển khai theo quy định.

“UBND xã đã báo cáo lên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi để đề xuất phương án hỗ trợ, nhằm giúp các hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định lại sản xuất”, ông Thắng nói.