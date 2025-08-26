Trung Quốc nới lỏng quy định về việc làm thêm của công chức

Đầu tháng 7, Công đoàn lao động tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) thông báo danh sách các công việc phụ mà công chức nhà nước có thể làm thêm ngoài giờ làm việc. Công chức có thể làm thêm các công việc như lao động chân tay, viết lách tự do, hoạt động truyền thông tự thân, dịch vụ dựa trên kỹ năng chuyên môn, đào tạo hoặc huấn luyện cá nhân, trồng trọt hoặc chăn nuôi nông nghiệp. Trong hạng mục "lao động chân tay", công việc lái xe, giao thức ăn vẫn được tính.

Điều kiện là công chức phải đảm bảo công việc làm thêm không ảnh hưởng đến công việc chính và được cấp trên chấp thuận.

Nhận thông báo trên, anh Tôn, cán bộ thanh tra kỷ luật ở Toại Ninh (Tứ Xuyên) liền đăng ký trở thành tài xế giao thức ăn trong thời gian rảnh. Anh Tôn đã thông báo với cơ quan mình đang làm việc và mua một chiếc xe đạp điện, bắt đầu công việc làm thêm mỗi khi tan sở.

Anh thường làm thêm từ 20h-23h, kiếm được 100-120 NDT (tương đương với khoảng 366.000-440.000 đồng). Anh Tôn còn ghi lại cảnh làm việc của mình và đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người thắc mắc lý do về việc anh chọn làm thêm một công việc khác ngoài làm công chức nhà nước, mặc dù đó là công việc có thu nhập ổn định, địa vị xã hội cao.

“Tôi không thấy ngại. Tất cả chúng tôi đều làm trong ngành dịch vụ. Lái xe điện vào ban đêm, tận hưởng làn gió ven sông và kiếm thêm chút tiền thực sự rất thú vị”, anh Tôn nói.

Sun cho biết kể từ khi chính sách mới có hiệu lực, nhiều đồng nghiệp của anh cũng đã làm theo. Một số người đăng ký công việc lái xe theo phân công, những người khác thử sức với các dịch vụ gọi xe tự do.

Sau khi hết giờ làm và cởi bỏ bộ đồng phục công sở, ngày càng nhiều công chức bắt đầu tìm kiếm việc làm thêm ngoài giờ. Luo Lin, sống tại Tứ Xuyên, cũng đã bắt đầu làm nghề giao đồ ăn. Ban ngày, cô là một nhân viên quản lý đô thị. Ban đêm, cô mặc đồng phục giao hàng và nhận đơn hàng từ các nhà hàng.

Cô cho biết chỉ khi tự mình đảm nhận công việc mới này, cô mới nhận ra có nhiều nhân viên lao động chân tay phải làm việc trong điều kiện không ổn định, ít được bảo vệ hoặc công nhận.

Bên cạnh đó, vì ngày càng có nhiều công chức làm thêm ngoài giờ nên họ dễ dàng nhận ra nhau. Mặc dù một số người cố ý chọn tuyến đường giao hàng xa văn phòng hoặc tắt tính năng gợi ý liên lạc qua hệ thống định vị, các công chức vẫn nhận ra nhau qua các đặc điểm như không mang nhiều các thiết bị bảo vệ da, không biết đường vào khu dân cư.

Ở cấp quốc gia, không có quy định rõ ràng nào đối với việc cấm công chức làm thêm. Tuy nhiên, luật kỷ luật hành chính đối với công chức của nước này quy định: "Công chức bị cấm tham gia vào các hoạt động kiếm lời. Điều này bao gồm đầu tư, khởi nghiệp, ký kết hợp đồng, nắm giữ cổ phần hoặc điều hành doanh nghiệp cá nhân. Tất cả đều bị nghiêm cấm”.

Luật cũng đề cập rằng hành vi vi phạm có thể dẫn đến các hình thức kỷ luật, bao gồm cả việc cách chức đối với trường hợp nghiêm trọng.

Li Hongbo, giáo sư tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc, cho rằng việc nới lỏng các quy định liên quan đến nghề tay trái của công chức là một tín hiệu tích cực. Ông chia sẻ rằng các quy định pháp lý ban đầu cần phải theo kịp thời đại và sự phát triển của xã hội, việc cấm công chức làm thêm có thể phản tác dụng trong một số trường hợp.