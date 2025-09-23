Trào lưu chia sẻ cuộc sống sau giờ làm lan tỏa thông điệp sống tích cực

Chuyên viên marketing người Canada - Calista Battista (25 tuổi) - có thói quen đạp xe đi làm. Chặng đường di chuyển từ cơ quan về nhà dài 17,5km được cô ghi hình lại mỗi ngày.

Ngoài ra, những hoạt động khác như tập gym, nấu ăn, giải trí sau giờ làm cũng đều được Calista ghi lại để tổng hợp thành video ngắn rồi đăng tải trên TikTok.

Trào lưu chia sẻ cuộc sống sau giờ làm đang gây sốt với giới trẻ tại nhiều quốc gia (Ảnh: HR-now).

Hiện có nhiều người trẻ như Calista, họ có thói quen ghi lại các hoạt động cá nhân sau giờ làm việc rồi chia sẻ trên mạng xã hội. Trào lưu “5 to 9” (xu hướng chia sẻ trên mạng xã hội các hoạt động cá nhân sau giờ làm việc hành chính) đang khiến thanh niên tại nhiều quốc gia thích thú nhập cuộc. Đây là cách để người trẻ thúc đẩy bản thân sử dụng hiệu quả khoảng thời gian sau giờ làm.

"Nhiều người trẻ như tôi sợ bản thân trở nên nhàm chán, rơi vào cảnh sống mòn sau giờ làm, nên chúng tôi đăng tải video lên mạng xã hội để có động lực làm nhiều việc thú vị và ý nghĩa hơn. Sau một ngày làm việc, chúng ta rất dễ cảm thấy uể oải, chỉ muốn trở về nhà rồi nằm lì trên giường lướt điện thoại.

Khi thực hiện những video này, tôi buộc phải có kế hoạch cho những hoạt động thú vị sau giờ làm để có nội dung chia sẻ. Sau cùng, tôi không muốn nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ của mình và tự hỏi mình đã làm gì trong những năm tháng ấy, ngoài việc đi làm đều đặn mỗi ngày", Calista chia sẻ.

Trên nền tảng TikTok, từ khóa "5 to 9" được gắn vào gần 50.000 video. Các video này có nội dung xoay quanh hoạt động cá nhân sau giờ làm của người đã đi làm. Đó là những hoạt động diễn ra trong khung giờ từ 5 giờ chiều hôm trước tới 9 giờ sáng hôm sau.

Giảng viên Hong Renyi, giảng dạy tại khoa truyền thông của Đại học Quốc gia Singapore, nhận định: "Trào lưu chia sẻ các hoạt động của cá nhân sau giờ làm là cách để thanh niên đương đại nhận thức rõ ràng hơn về cách sử dụng thời gian. Họ muốn định nghĩa bản thân theo cách thú vị và rộng lớn hơn bên ngoài những điều làm được trong công việc".

Quản lý doanh nghiệp người Philippines - cô Kristina Gemzon - cũng thường xuyên chia sẻ các video “5 to 9” trên mạng xã hội. Kristina được truyền cảm hứng khi xem video "5 to 9" của người khác, ngược lại, cũng có nhiều người cho biết họ được truyền cảm hứng từ các video của cô.

"Việc chia sẻ các video "5 to 9" đáp ứng sự tò mò, hiếu kỳ một cách rất tích cực. Qua các video này, chúng ta biết người khác đang có những trải nghiệm như thế nào sau giờ làm. Xem cách mọi người sử dụng thời gian khiến tôi cảm thấy việc tạo dựng một cuộc sống vui vẻ, cân bằng giữa công việc và đời tư là điều hoàn toàn có thể thực hiện được", Kristina cho hay.