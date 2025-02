Trận lụt hiếm gặp giữa mùa xuân: Thiệt hại tiếp tục tăng cao

Ngày 25/2, ông Tạ Tấn Công, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), cho biết, nước lũ trong trận lụt hiếm gặp giữa mùa xuân tại địa phương đã cơ bản rút hết. Tuy nhiên, khi chính quyền thống kê lại thiệt hại do mưa lũ thì phát hiện diện tích lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, hư hỏng tăng gần gấp đôi so với ghi nhận ban đầu.

Theo đó, tổng diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại tại xã Hòa Thịnh là 780ha, trong đó riêng phần cây sắn 282ha.

Nhiều diện tích sắn của người dân Phú Yên bị nước lũ nhấn chìm, hư hỏng gần như hoàn toàn (Ảnh: Quân Anh).

"Ban đầu khi nước chưa rút địa phương thống kê có 150ha cây sắn bị ngập. Tuy nhiên, khi lũ rút đi, phát hiện có 282ha diện tích trồng sắn bị úng nước, hư hỏng gần như hoàn toàn. Tổng mức thiệt hại ước tính 6,8 tỷ đồng", ông Công cho hay.

Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh thông tin, có 485ha lúa đang giai đoạn làm đòng bị lũ nhấn chìm nhiều ngày nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến năng suất, tuy nhiên chưa xác định được mức độ hư hại cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Huyền Trân, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Tây Hòa, cho hay, trên địa bàn huyện không chỉ lúa, hoa màu của xã Hòa Thịnh bị hư hỏng mà nhiều xã khác cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Cụ thể, hơn 2.850ha cây lúa và hoa màu bị ngập. Trong đó hơn 1.400ha cây sắn bị ngập, hư hỏng từ 70 đến 100%.

Người dân tỉnh Phú Yên ra đồng "cứu" cây lúa bị ngập (Ảnh: Quân Anh).

Bà Trân thông tin, hiện địa phương chờ nước rút hẳn để đánh giá mức độ thiệt hại cụ thể đối với từng diện tích, từ đó mới có căn cứ trình các cấp xét duyệt mức hỗ trợ kinh phí cho người dân tái sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên, cho biết, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, từ ngày 22 đến ngày 24/2, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100mm gây ngập trên diện rộng, làm úng, hư hỏng gần 5.000ha cây lúa, hoa màu của người dân.

Nước lũ tràn qua đường sá ở xã Hòa Thịnh vào ngày 23/2 (Ảnh: Minh Hằng).

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên khuyến cáo, đối với cây lúa bị ngập, người dân cần nhanh chóng tháo nước triệt để. Lúa bị bồi lấp, cuốn trôi cần thực hiện khắc phục, vệ sinh đồng ruộng chuyển đổi cây trồng phù hợp, bên cạnh đó, cần giảm lượng phân đạm đối với các trà lúa chuẩn bị bón phân lần 3 (bón đón đòng) khoảng 10%.

Đối với cây sắn ít bị ảnh hưởng, thực hiện dựng lại cây đổ ngã, cung cấp các dưỡng chất qua lá để tăng cường khả năng hồi phục của cây, phun thuốc phòng và trị bệnh ở vùng rễ hạn chế nấm bệnh tấn công. Riêng đối với các diện tích bị hư hỏng nặng, không có khả năng phục hồi cần chuyển đổi cây trồng ngắn ngày phù hợp.

Trước đó, vào đêm 23/2, tại nhiều địa phương ở Phú Yên xuất hiện lũ lụt sau những đợt mưa lớn trái mùa.

Theo người dân, trận lụt vào cuối tháng Giêng giữa mùa xuân là xưa nay hiếm gặp khiến người dân trở tay không kịp, từ đó tài sản bị dòng nước lũ nhấn chìm gây hư hỏng, thiệt hại nặng.