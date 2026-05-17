Sinh viên công nghệ ra trường "đương đầu" thử thách AI

Tham gia ứng tuyển vào một công ty công nghệ thông tin trong ngày hội việc làm do Trường Đại học FPT tổ chức, sinh viên chuyên ngành kỹ thuật phần mềm Trần Kim Thắng cho biết công nghệ hiện nay phát triển rất nhanh, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Chỉ cần một tuần không cập nhật kiến thức cũng có thể cảm thấy bị tụt lại phía sau.

Thắng nhận xét với ngành Công nghệ thông tin mà em đang theo học, mức độ cạnh tranh ngày càng cao do sự xuất hiện của AI và tình trạng cắt giảm nhân sự ở một số nơi.

Hơn 3.000 sinh viên ngành Công nghệ thông tin tham gia ngày hội việc làm được tổ chức ngày 15/5 (Ảnh: Bình An).

Tuy nhiên, Thắng cũng cho rằng thị trường không hẳn dư thừa, mà là thiếu những người thực sự giỏi và có tư duy tốt. Về thu nhập, mức lương phụ thuộc vào năng lực mỗi người, người có chuyên môn và khả năng thích nghi tốt vẫn luôn có cơ hội phát triển.

Tại ngày hội việc làm này, nhiều sinh viên bày tỏ nguyện vọng tìm kiếm một công ty công nghệ có môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp với mức lương “có thể chấp nhận được”, để tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp cho bản thân rồi vài năm sau tính tiếp, còn hơn là ra trường không có việc làm.

Theo đơn vị tổ chức, trong bối cảnh thị trường lao động đang có nhiều biến động dưới tác động của công nghệ, toàn cầu hóa và các yếu tố kinh tế, cách thức tuyển dụng của doanh nghiệp cũng như định hướng phát triển nghề nghiệp của người lao động đang thay đổi mạnh mẽ.

Mặt khác, yêu cầu ngày càng cao từ nhà tuyển dụng cùng áp lực cạnh tranh gia tăng khiến không ít sinh viên gặp khó khăn trong việc xác định lộ trình nghề nghiệp phù hợp.

Tại sự kiện, bà Lý Thị Vân Anh, chuyên viên nhân sự một tập đoàn khách sạn tại Đà Nẵng cho biết khi tham gia tuyển dụng, doanh nghiệp không chỉ tập trung vào kiến thức, kỹ năng của sinh viên mà còn xem xét thái độ, tinh thần học hỏi và tiềm năng phát triển của ứng viên.

“Chưa thể đòi hỏi ở sinh viên kinh nghiệm làm việc quá nhiều khi các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường, cần nhiều thời gian để trải nghiệm. Đối với những bạn có sự cầu tiến, chủ động quan sát, học hỏi và có trách nhiệm với quyết định cũng như công việc của mình, doanh nghiệp sẵn sàng trao cơ hội để các bạn đi sâu hơn với nghề”, bà Vân Anh cho biết.

Hiện tại nhu cầu tuyển dụng sinh viên của doanh nghiệp này khá lớn, đặc biệt ở các vị trí vận hành, dịch vụ khách hàng. Vì ngành dịch vụ - khách sạn cần nguồn nhân lực trẻ, năng động nên sinh viên mới ra trường luôn là đối tượng được nhà tuyển dụng quan tâm.

Bà Vân Anh cũng cho biết nếu sinh viên chuẩn bị ra trường, phù hợp với tiêu chí, doanh nghiệp tạo điều kiện tuyển dụng, cho phép các bạn bổ sung bằng cấp sau đó.

Theo ông Phan Trùng Điệp, Trưởng Phòng tuyển dụng và hợp tác đào tạo miền Trung, Công ty FPT Software, thuộc Tập đoàn FPT, với sự phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin hiện nay, các kỹ sư trẻ mới ra trường cũng cần trang bị thêm kỹ năng.

“Đối với doanh nghiệp, trước đây chỉ cần kỹ sư tốt nghiệp cử nhân nhưng ngày nay cần thêm kỹ năng khác của sinh viên mới ra trường như kỹ năng học hỏi công nghệ mới, tư duy sáng tạo, đặc biệt là có khả năng thích ứng thay đổi”, ông Điệp cho biết.