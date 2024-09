Thuyền vừa mua đang trên đường về bị chìm, 2 ngư dân gặp nạn

Sáng 23/9, ông Trần Đình Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chìm thuyền khiến 2 ngư dân gặp nạn.

Nạn nhân là anh Trần Công Chính (37 tuổi, trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) và anh Trần Văn Hạnh (34 tuổi, trú xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh).

Vào sáng 22/9, anh Chính và anh Hạnh đi đường bộ đến huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mua loại thuyền nhỏ dài khoảng 5m, về để đánh bắt gần bờ.

Khu vực âu thuyền xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Ảnh: Dương Nguyên).

Giao dịch xong, họ lái thuyền trở về. Khoảng 18h cùng ngày, khi cách bờ khoảng 0,5 hải lý, thuộc địa phận vùng biển xã Thạch Kim, thuyền bị sóng lớn đánh chìm.

Nhận thông tin, lực lượng công an, biên phòng phối hợp với ngư dân xuất phát từ âu thuyền xã Thạch Kim ra biển ứng cứu. Do thời tiết xấu, việc cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Khoảng 30 phút sau, 2 ngư dân được cứu vớt an toàn.

"Sức khỏe của 2 ngư dân gặp nạn đã ổn định, còn phương tiện chưa thể trục vớt vì thời tiết xấu", ông Hưng thông tin.