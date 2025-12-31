Thuê ruộng lúa nghỉ vụ, người dân kiếm 300 triệu đồng sau 3 tháng

Những ngày cuối năm, không khí thu hoạch cá trên ruộng lúa tại các thôn Tân Hòa, Tân Hạ, Tân Ninh, xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị trở nên hối hả. Đây là mô hình kinh tế độc đáo, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương.

Theo ông Lê Xuân Ngọc, một trong những hộ nuôi cá tại thôn Tân Hạ, xã Tân Mỹ, vào giữa tháng 9, khi vụ lúa tạm nghỉ, ông đã thuê lại ruộng, đắp bờ giữ nước và thả nhiều loại cá như trắm, chép, mè, diếc.

Người dân thu hoạch cá trên ruộng lúa (Ảnh: Tiến Thành).

"Đầu vụ, chúng tôi thả cá kích cỡ 10 con/kg. Sau hơn 3 tháng, cá đạt trọng lượng 0,3-1kg/con, tùy loại. Cá lớn nhanh nhờ nguồn thức ăn dồi dào từ cỏ, gốc rạ, lúa tái sinh, sâu bọ và sinh vật phù du", ông Ngọc cho biết.

Vụ này, ông Ngọc đã đầu tư 150 triệu đồng để thuê 10ha ruộng lúa và mua cá giống. Sau thu hoạch, phần lớn cá được bán làm giống cho các hồ nuôi trên địa bàn, những con trên 1kg được bán thương phẩm. "Vụ này tôi thu về trên 300 triệu đồng", ông Ngọc chia sẻ.

Ông Lê Xuân Sơn, một hộ nuôi cá khác cho biết nhu cầu mua cá giống vào cuối năm tại Quảng Trị rất lớn, giúp các loại cá 2-3 tháng tuổi nuôi trên ruộng lúa được thương lái thu mua hết với giá cao.

"Cá được mua với giá 35.000-120.000 đồng/kg, tùy loại và kích cỡ, trong đó cá quả có giá cao nhất. Mỗi ha nuôi cho thu hoạch trung bình 4-5 tạ cá, mang lại cho chúng tôi trên 30 triệu đồng. Các hộ nuôi cá diện tích lớn có thể kiếm về 200-300 triệu đồng, gấp đôi số vốn bỏ ra", ông Sơn vui vẻ nói.

Mỗi ha đạt 4-5 tạ cá, mang lại cho người dân nguồn thu trên 30 triệu đồng (Ảnh: Tiến Thành).

Theo chính quyền xã Tân Mỹ, có khoảng 40 hộ dân đã thuê trên 100ha ruộng lúa để thả cá trong quãng nghỉ sau vụ Hè - Thu. Mô hình này tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên trên đồng ruộng, giúp giảm chi phí thức ăn công nghiệp.

Đến cuối tháng 12, các hộ nuôi thu hoạch cá, trả lại ruộng để nông dân canh tác vụ lúa Đông - Xuân. Mô hình này đã được triển khai hơn 10 năm qua, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Dưới cánh đồng xã Tân Mỹ, cảnh người dân hối hả thu hoạch cá, thương lái chờ sẵn để thu mua, đóng gói cá vào túi nilon bơm ô xy để đưa đi tiêu thụ diễn ra sôi động.

Bên cạnh cá giống, nhiều con cá trọng lượng trên 1kg cũng được bán trực tiếp tại ruộng cho người dân địa phương.

Bà Lê Thị Lý, trú tại xã Tân Mỹ, nói: "Cá thả trên ruộng, không ăn bột công nghiệp nên rất ngon. Năm nào họ thu hoạch tôi cũng ra tìm mua về làm thịt. Nay tôi mua được con cá chép 1,4kg, giá 100.000 đồng".

Cá nuôi trên ruộng lúa gồm nhiều loại khác nhau, như trắm, chép, mè, diếc... (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Trần Duy Hưng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Tân Mỹ, thông tin thêm rằng mô hình nuôi cá trên ruộng lúa không chỉ mang lại lợi nhuận cao mà còn giúp xử lý tồn dư sau vụ mùa.

Cá ăn sâu bọ, côn trùng, cỏ dại gây hại cho lúa, đồng thời chất thải của cá giúp tăng độ màu mỡ cho đất, có lợi cho vụ lúa tiếp theo.

"Đây là hướng đi giúp bà con ở xã Tân Mỹ chủ động hơn trong sản xuất, không để trống các diện tích ruộng lúa. Chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ thêm để nhân rộng mô hình, nâng cao thu nhập cho người dân", ông Hưng khẳng định.