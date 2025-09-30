Cần Thơ: Hướng tới mục tiêu còn 0,63% hộ nghèo vào cuối năm 2025

Nhiều giải pháp đồng bộ, hướng đến giảm nghèo đa chiều

Trong giai đoạn vừa qua, Cần Thơ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp hàng nghìn hộ thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Các mô hình sinh kế hiệu quả như nuôi lươn không bùn, trồng nấm rơm, hay ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã mang lại thu nhập bền vững cho người dân.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ nhà ở, tín dụng ưu đãi, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế… được triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của các hộ nghèo, cận nghèo.

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp mang lại thu nhập bền vững cho người dân Cần Thơ (Ảnh: Thanh Hòa).

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, kế hoạch số 77/KH-UBND năm 2025 của thành phố đề ra mục tiêu: Đến cuối năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố xuống còn 0,63%, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số xuống còn 1,58%.

Để đạt được, thành phố tập trung triển khai đồng bộ 7 dự án thành phần, trong đó có các dự án then chốt như: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; phát triển giáo dục nghề nghiệp và việc làm bền vững; cải thiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; truyền thông về giảm nghèo đa chiều; nâng cao năng lực cán bộ và giám sát, đánh giá chương trình.

Thành phố sẽ hỗ trợ xây dựng và nhân rộng 97 mô hình, dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch và khởi nghiệp; phấn đấu có ít nhất 90% lao động thuộc hộ nghèo và 80% lao động tại vùng đặc biệt khó khăn được đào tạo, nâng cao năng lực sản xuất. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cũng sẽ được tập huấn để triển khai hiệu quả tại cơ sở.

Song song đó, thành phố đặt mục tiêu cải thiện các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đến cuối năm 2025, có 90% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 60% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo được tham gia bảo hiểm y tế, và trên 90% hộ tiếp cận dịch vụ viễn thông, internet.

Truyền thông - khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường

Một trong những điểm nhấn của chương trình năm 2025 là xem công tác truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng là nhiệm vụ then chốt. Thành phố xác định, giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ kinh tế, mà còn là quá trình thay đổi tư duy, khuyến khích người dân tự tin, chủ động vươn lên thoát nghèo.

Thông qua các hoạt động truyền thông đa dạng, từ tuyên truyền trên báo, đài, mạng xã hội đến tổ chức diễn đàn, tọa đàm, thành phố hướng tới lan tỏa phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các gương điển hình vượt khó, những mô hình sản xuất hiệu quả sẽ được nhân rộng, trở thành động lực truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Ngoài ra, các buổi đối thoại chính sách về giảm nghèo cũng sẽ được duy trì thường xuyên, tạo kênh trao đổi trực tiếp giữa chính quyền và người dân. Qua đó, vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, vừa kịp thời tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu đầy thách thức này, UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực. Ngoài ngân sách trung ương và địa phương, thành phố kêu gọi sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài nước.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội giữ vai trò quan trọng trong việc giám sát, vận động, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Các cấp chính quyền được giao nhiệm vụ rõ ràng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai sát với thực tiễn địa phương.

Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,63% vào cuối năm 2025 là thách thức không nhỏ, đòi hỏi nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, với kế hoạch hành động chi tiết, giải pháp đồng bộ và sự quyết tâm cao, Cần Thơ có cơ sở để tin tưởng vào thành công. Hoàn thành mục tiêu sẽ không chỉ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng nghìn hộ dân mà còn góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Thanh Hòa