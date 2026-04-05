Tại Điều 41, Luật Việc làm hiện hành cho phép người lao động được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian hưởng trợ cấp.

Quy định này được triển khai cụ thể hơn tại Điều 20 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp).

Theo đó, người lao động đã hưởng ít nhất 1 tháng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố khác thì phải nộp hồ sơ đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tổ chức dịch vụ việc làm công (hiện là Trung tâm Dịch vụ việc làm) nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Về thủ tục, Bộ Nội vụ quy định cụ thể thủ tục này trong phần phụ lục của Quyết định số 107/QĐ-BNV ngày 22/1/2026.

Theo đó, trình tự thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm 4 bước.

Bước 1, người lao động đã hưởng ít nhất 1 tháng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố khác thì phải nộp đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến Trung tâm Dịch vụ việc làm (nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Bước 2, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, trung tâm trên có trách nhiệm gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp, đồng thời gửi giấy giới thiệu và hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm Dịch vụ việc làm ở tỉnh, thành mà người lao động chuyển đến.

Bước 3, trong thời hạn 3 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động chuyển đến), Trung tâm Dịch vụ việc làm (nơi chuyển đến) gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh (nơi chuyển đến) tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

Ở bước này, nếu người lao động không có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa thì có thể gửi đề nghị rút hồ sơ chuyển nơi hưởng, nếu đã nhận hồ sơ chuyển nơi hưởng nhưng chưa nộp cho Trung tâm Dịch vụ việc làm (nơi chuyển đến) thì nộp lại giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng cho Trung tâm Dịch vụ việc làm (nơi chuyển đi).

Sau đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm (nơi chuyển đi) sẽ gửi văn bản đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh (nơi chuyển đi) tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

Bước 4, cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động chuyển đến hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

Về thành phần hồ sơ, người lao động phải nộp đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 374/2025/NĐ-CP.

Điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính này là người lao động đã hưởng ít nhất 1 tháng trợ cấp thất nghiệp và có nhu cầu chuyển hưởng trợ cấp đến tỉnh, thành phố khác.

Đối với trường hợp người lao động không có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa thì người lao động gửi đề nghị rút hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tổ chức dịch vụ việc làm công nơi chuyển đi theo Mẫu số 23 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 374/2025/NĐ-CP.