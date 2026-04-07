Cô giáo Việt nhận lương hơn 100 triệu đồng, dạy học giữa sa mạc Tây Úc

Ngay sau nghi thức ấy, Minh Phương bắt đầu làm quen với cuộc sống tại Mulan Aboriginal Community - một cộng đồng thổ dân nhỏ ở vùng East Kimberley, phía đông bang Tây Úc, nơi chỉ có vài trăm người sinh sống.

Cô đến đây sau một hành trình không dễ dàng...

Tốt nghiệp Cử nhân ngành Giáo dục mầm non tại Đại học Melbourne, Phương từng dành hơn một năm rải hồ sơ khắp thành phố với mong muốn tìm được công việc ổn định. Nhưng thị trường lao động cạnh tranh, cộng thêm việc mới ra trường khiến cô liên tục nhận lại những cái lắc đầu.

Khi bước vào buổi phỏng vấn với Hiệu trưởng trường Công giáo John Pujajangka-Piyirn – nơi cô đang công tác - Phương gần như không đặt nhiều kỳ vọng.

"Mình bị từ chối nhiều nên cũng chuẩn bị tinh thần từ trước", cô kể.

Kết quả đến chỉ sau 2 giờ, nhanh đến mức khiến cô không kịp tin đó là thật. Vị hiệu trưởng khi ấy nói với cô rằng đã có những giáo viên trẻ vừa đặt chân xuống trường bằng trực thăng đã lập tức quay lại thành phố. Phương trả lời rằng cô đã sang Úc từ năm 16 tuổi, từng chuyển nhà nhiều lần ở Melbourne, nên việc chuyển đến một nơi xa xôi không phải trở ngại lớn. Câu trả lời ấy giúp cô nhận được sự tin tưởng, và chỉ 2 tuần sau, cô lên đường đến vùng đất mà trước đó cô chưa từng hình dung sẽ gắn bó.

Sống ở nơi khắc nghiệt quanh năm

Những ngày đầu tại Mulan, điều khiến Phương cảm nhận rõ nhất không phải là sự xa xôi, mà là điều kiện sống khắc nghiệt. Mùa khô ở đây nắng nóng gay gắt, ruồi sinh sôi dày đặc, bay thành đàn và bám vào người, gây ngứa ngáy, thậm chí mang theo mầm bệnh.

"Bạn chỉ cần mở miệng nói chuyện thôi là có thể sẽ có vài con ruồi rơi xuống cổ họng", Phương kể, nhớ lại cảm giác vừa bất ngờ, vừa khó chịu trong những ngày đầu thích nghi.

Không chỉ gây phiền toái, ruồi còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Nhiều em chưa biết cách tự bảo vệ, không nhận ra khi ruồi bay vào mắt, đến khi hai mắt sưng húp mới phát hiện. Có em bị ruồi chui vào mũi, sau đó ốm và phải nghỉ học. Trong điều kiện như vậy, giáo viên gần như không có giải pháp triệt để, chỉ có thể đóng kín cửa lớp, hạn chế mở thùng rác để giảm bớt phần nào.

Hết mùa khô là những tháng mưa kéo dài. Đường đất trở nên lầy lội, đầy ổ gà, khiến việc đi lại vốn đã khó khăn càng thêm vất vả. Xe chở thực phẩm nhiều khi không thể vào làng, dẫn đến tình trạng thiếu thức ăn ở một số hộ dân. Để ứng phó, nhà trường phải chủ động trữ đông thực phẩm từ đầu năm học, đảm bảo nguồn cung cho giáo viên và học sinh trong những giai đoạn bị cô lập.

Giữa những điều kiện như vậy, việc bám trụ không còn là một lựa chọn đơn thuần, mà dần trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống và công việc hằng ngày của những giáo viên như Phương.

Lớp học không chỉ có bảng và phấn

Công việc của Minh Phương tại Mulan không dừng lại ở việc đứng lớp. Mỗi ngày, cô bắt đầu ca dạy từ 7h05 và kết thúc vào 14h30, nhưng phần việc thực tế kéo dài hơn thế. Giáo viên ở đây vừa dạy học, vừa tham gia nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc sinh hoạt cho học sinh - những công việc vốn không xuất hiện trong mô tả nghề giáo ở các đô thị.

"Ở đây, mình không chỉ là giáo viên, mà gần như làm mọi việc cùng các em", Phương nói. Chiều thứ 3 hàng tuần, cô thường chuẩn bị các món ăn chính để học sinh dùng vào bữa trưa hôm sau, như một phần trong guồng công việc lặp lại đều đặn.

Ngôi nhà nhỏ cô được cấp nằm ngay đối diện trường, chỉ mất hơn một phút đi bộ. Khuôn viên trường được bố trí đầy đủ tiện nghi với khu nấu nướng, giặt giũ đặt ngay cạnh lớp học. Bên trong, không gian được chia thành nhiều khu vực như học chữ, mỹ thuật, vui chơi vận động, tạo điều kiện để các em học và vui chơi linh hoạt. Mỗi học sinh đều có một máy tính bảng để theo dõi bài giảng, giúp việc học trở nên trực quan hơn.

Khi mới bắt đầu, lớp của Phương chỉ có khoảng 15 học sinh, đến nay đã tăng lên gần 30. Mỗi buổi học thường bắt đầu bằng nghi thức cầu nguyện, sau đó là đọc sách, học tiếng Anh và các hoạt động vui chơi giữa giờ. Không có thời khóa biểu cố định theo ngày, chương trình được xây dựng theo mục tiêu tuần, tập trung vào những kỹ năng thiết yếu như xem giờ, đếm số và các kỹ năng sinh tồn cơ bản.

Trường áp dụng mô hình "two-way learning", kết hợp giữa chương trình giáo dục hiện đại và văn hóa bản địa. Do học sinh chủ yếu giao tiếp bằng tiếng thổ dân, Phương nhiều khi phải học lại ngôn ngữ từ chính các em nhỏ.

"Có những lúc mình phải nhờ các bạn lớp 1, lớp 2 "dạy" lại để hiểu học sinh nói gì", cô kể.

Sự khác biệt về ngôn ngữ đôi khi dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười, nhưng cũng giúp cô hiểu học sinh của mình hơn. Có lần, một học sinh 4 tuổi gặp sự cố vệ sinh ngay trong lớp. Một em khác cố gắng thông báo bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng thổ dân. Chỉ từ vài từ khóa rời rạc, Phương hiểu tình huống và cùng trợ giảng xử lý kịp thời.

Trong môi trường ấy, việc dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là quá trình đồng hành, thích nghi và học lại từ chính những đứa trẻ mà cô đang đứng lớp.

Mức lương cao và những áp lực phía sau

Mức lương Phương nhận được cho công việc này là khoảng 5.600 AUD mỗi tháng, tương đương hơn 100 triệu đồng, cùng khoản thưởng hàng năm 15.000 AUD (hơn 270 triệu đồng). Tuy nhiên, đi kèm với thu nhập là không ít áp lực.

Lớp học khoảng 30 học sinh, mỗi em có một tính cách và khả năng tiếp thu khác nhau, khiến việc bao quát toàn diện trở nên khó khăn. Phương nhớ lại thời điểm lớp có một học sinh thuộc phổ tự kỷ. Khi đó, cô phải dành nhiều thời gian hơn để hỗ trợ riêng, đôi khi ảnh hưởng đến nhịp học chung. Có những ngày, phần lớn thời gian trên lớp của cô là để trò chuyện và đồng hành cùng em. Sau vài tháng, cả cô và học sinh đều không còn đủ sức theo kịp, và em quyết định rời trường.

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ chính quyền tại một khu vực hẻo lánh như Mulan vẫn còn hạn chế, khiến giáo viên phải tự xoay xở nhiều hơn trong công việc.

Dù vậy, điều khiến Phương gắn bó với nơi này không chỉ là công việc, mà còn là mong muốn giúp trẻ em thổ dân có cơ hội tiếp cận giáo dục tốt hơn. Cô hy vọng trong tương lai, nhiều bạn trẻ tại đây sẽ được đào tạo bài bản, quay trở lại làm giáo viên để đóng góp cho chính cộng đồng của mình.

"Chính các bạn thổ dân là người hiểu rõ văn hóa của mình nhất, nên việc truyền đạt kiến thức cũng trở nên gần gũi và hiệu quả hơn", Phương nói.

Rời xa gia đình từ khi còn trẻ, sống và làm việc nơi vùng đất xa xôi, Phương dần nhận ra giá trị của những điều giản dị. Những bữa cơm gia đình hay những cuộc trò chuyện thường ngày trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Vì vậy, mỗi lần trở về Việt Nam, dù chỉ vỏn vẹn 2 tuần, cô luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân, như một cách bù đắp cho quãng thời gian xa cách.

Mai Duyên