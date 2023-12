Thành phố Hội An (Quảng Nam) được xem là "thủ phủ" quất cảnh miền Trung với gần 1.000 hộ trồng quất, tập trung nhiều nhất tại xã Cẩm Hà và phường Thanh Hà.

Chỉ còn hơn một tháng nữa đến tết Nguyên đán Giáp Thìn, người dân nơi đây tất bật tỉa cành, quét chậu, chăm sóc cây chờ ngày thương lái mang đi tiêu thụ.

Làng quất cảnh Hội An tất bật vào vụ Tết (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Nguyễn Vân (thôn Bầu Ốc, xã Cẩm Hà, TP Hội An) cho biết, năm nay, gia đình ông trồng 600 chậu quất cảnh các loại. Thương lái đã đặt cọc hơn 80% lượng hàng, giá quất cảnh năm nay giảm 100.000-200.000 đồng/chậu so với năm ngoái.

Theo ông Vân, để quất cảnh có trái chín đều, đẹp đúng dịp Tết, ngoài vun xới đất, tưới nước thường xuyên, người trồng phải biết dựa vào thời tiết để điều chỉnh các công đoạn chăm sóc cho phù hợp.

Làng quất cảnh Hội An tất bật cho mùa làm ăn lớn nhất năm (Video: Ngô Linh).

"Sau khi trừ chi phí, công chăm sóc, lãi cũng không nhiều. Những năm qua, do vườn làm ăn uy tín nên khách đặt hàng từ sớm, giờ tôi chỉ chú trọng chăm sóc để chờ ngày thương lái đến mang đi tiêu thụ", ông Vân chia sẻ.

Thời điểm này trái quất vẫn đang còn xanh nhưng nhìn chung trái to tròn, bắt mắt. Chậu quất lớn dáng cao, thế đẹp luôn được ưa chuộng. Thương lái ở các địa phương như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Bình Định đến tận các nhà vườn chốt cọc rồi giao cho nhà vườn tiếp tục chăm sóc. Gần Tết, các thương lái đến đưa đi tiêu thụ.

Năm nay thời tiết thuận lợi, các vườn quất cho quả to tròn, đều và đẹp (Ảnh: Ngô Linh).

Hàng ngày, ông Nguyễn Viết Hai (phường Thanh Hà, TP Hội An) ra vườn từ sáng sớm để tưới nước, tỉa cành, chăm sóc cây. Năm nay, ông Hai trồng 600 chậu quất lớn, nhỏ. Thương lái đã đặt mua hơn 70% số chậu quất tại vườn ông.

Tiêu chí chậu quất đắt giá là quả to, tròn đều, đẹp, ra lộc dịp Tết. Quất cảnh có nhiều loại, giá bán từ 700.000 đồng đến 5 triệu đồng mỗi chậu. Những cây lớn, thế đẹp có giá vài chục triệu đồng, quất mini có giá 70.000-150.000 đồng/chậu.

Người dân tất bật chăm sóc, đợi ngày thương lái mang đi tiêu thụ (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Nguyễn Anh, Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hội An, cho biết tình hình sản xuất quất cảnh ở Hội An phát triển rất tốt. Năm nay quất của các nhà vườn phát triển mạnh và nhiều, vượt xa so với mấy năm trước. Nhiều nhà vườn thương lái đã đến đặt cọc 70-80% lượng hàng.

Theo ông Anh, Hội nông dân thành phố Hội An đã chỉ đạo các cơ sở, xã, phường hình thành các Chi hội nghề nghiệp trồng quất, qua đó tổ chức các dịch vụ hỗ trợ cho nông dân về phân bón; khuyến khích bà con gắn với xây dựng nông thôn mới, động viên người dân trồng cây quất hữu cơ cung ứng cho chủ thể sản phẩm OCOP để làm mứt phục vụ thị trường.