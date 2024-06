Thu nhập của lao động Việt tăng hơn 500.000 đồng/tháng

Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa có báo cáo về tình hình thị trường lao động 4 tháng đầu năm 2024.

Trong báo cáo này, Cục Việc làm ghi nhận tình hình kinh tế xã hội có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Sự tăng trưởng này tạo điều kiện cho phục hồi, phát triển thị trường lao động.

Trong 4 tháng đầu năm, cả nước có 81,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân, mỗi tháng cả nước có 20,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,5%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 238,88 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Với sự phục hồi của kinh tế xã hội, các thông số về thị trường lao động cơ bản đã quay trở lại theo xu hướng bình thường trong giai đoạn trước thời kỳ dịch Covid-19. Nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp đã có dấu hiệu phục hồi tốt.

Kinh tế khởi sắc, thị trường lao động phục hồi (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Theo báo cáo của 60/63 địa phương, có khoảng 116.000 doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu tuyển dụng lao động với khoảng 1,9 triệu lao động. Nhờ đó, số người có việc làm tăng và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống.

Hiện số người có việc làm người từ 15 tuổi trở lên có việc làm đạt 51,3 triệu người, tăng 174.000 người (tương ứng tăng 0,34%) so với cùng kỳ năm trước. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/4 tăng 1,2% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,4% so với cùng thời điểm năm trước.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 1,05 triệu người, chiếm tỷ lệ 2,24%, giảm 0,01% so với cùng kỳ năm trước. Số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 933.000 người, chiếm tỷ lệ 2,03%.

Đặc biệt, tính hết quý I/2024, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7,6 triệu đồng, tăng 549.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Việc làm, nhìn tổng thể, thị trường lao động Việt Nam duy trì đà phục hồi, phát triển. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đánh giá, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều bất cập, rủi ro; đặc biệt khi tình trạng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cao hơn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại thị trường lao động.

Tính đến hết quý I/2024, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,4 triệu người, tăng 175.800 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 27,8%, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước.