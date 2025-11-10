Thợ làm tóc nghẹn ngào trước yêu cầu “cạo sạch” của cô gái 25 tuổi

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cô gái tiến vào tiệm làm tóc, yêu cầu thợ “cạo sạch”. Khoảnh khắc này khiến anh Nguyễn Mạnh Dũng (31 tuổi, ngụ tại TP Hà Nội) – thợ làm tóc, đồng thời là chủ nhân đoạn clip – nghẹn ngào. Hình ảnh người thợ tóc cúi đầu, cẩn thận cạo từng đường, xen lẫn tiếng khóc nghẹn của cô gái khiến hàng nghìn người xem rơi nước mắt.

Anh Dũng kể cô gái này vừa mới 25 tuổi, là khách từng ghé chăm sóc móng tay tại tiệm của anh. Thời điểm đó, sức khỏe của cô gái vẫn bình thường.

Cô gái cạo tóc để chuẩn bị điều trị bệnh ung thư khiến thợ làm tóc nghẹn ngào (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

“Thế nhưng, lần thứ hai quay lại, cô gái bất ngờ yêu cầu tôi cạo sạch tóc trên đầu, khiến tôi khựng lại một lúc", anh Dũng kể. "Mắt cô ấy bỗng ngấn nước, rồi nghẹn giọng nói vừa phát hiện mắc ung thư máu giai đoạn 3, nên cạo đầu để chuẩn bị cho việc hóa trị.

Dù đã làm nghề hơn 13 năm, nhưng đây là lần đầu tôi gặp một vị khách đặc biệt như vậy. Tôi rất muốn an ủi cô ấy, nhưng bản thân đột nhiên xúc động đến nghẹn ngào, không thể nói được gì”, anh Dũng bộc bạch.

Trong suốt quá trình cạo tóc, cả hai chỉ im lặng. Thỉnh thoảng, cô gái chợt sụt sùi, dùng khăn lau nước mắt, còn anh chỉ lặng lẽ làm việc với đôi tay run nhẹ vì xúc động.

“Lúc cạo tóc, tôi không dám nhìn vào mắt cô gái này. Mỗi lần chạm tay vào mái tóc, tôi thấy tim mình thắt lại. Tôi sợ nếu nhìn vào ánh mắt của cô gái thì mình sẽ không thể kìm nước mắt. Chứng kiến một người trẻ có phải đối diện với bệnh tật như vậy, tôi cảm thấy rất xót xa. Nhưng để hoàn thành tốt công việc, tôi phải tập trung hết mức, cố kiềm chế những suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu và cố không để cảm xúc lấn át, gây xao nhãng”, anh Dũng chia sẻ.

Nam thợ tóc cho biết làm nghề này, anh được tiếp xúc với nhiều khách hàng, mỗi vị khách đều có hoàn cảnh và câu chuyện khác nhau, từ đó giúp anh học được cách lắng nghe, thấu hiểu người khác. "Với tôi, điều quan trọng nhất là mọi khách hàng bước ra khỏi cửa tiệm đều cảm thấy hài lòng. Bởi mái tóc có thể quyết định cảm xúc của họ", anh nói.

Sau buổi cắt tóc, anh Dũng đã chủ động xin số điện thoại của cô gái nói trên. Khi cảm xúc ổn định, anh đã nhắn tin an ủi vị khách này.

“Thấy sự việc này xúc động, tôi đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh này lên mạng xã hội, để cư dân mạng cùng động viên cô gái có thêm nghị lực để chống chọi với bệnh tật. May mắn, đoạn clip thu hút nhiều lượt xem. Trong số đó, một người đã nhắn tin cho tôi để gửi số điện thoại của một bác sĩ chuyên điều trị căn bệnh này để hỗ trợ cô gái. Hay tin này, tôi mừng lắm, ngay lập tức chuyển lời lại cho cô ấy”, anh kể.

Nói về cách trấn an khách hàng trong những tình huống đặc biệt, anh Dũng cho biết anh thường chọn im lặng và hành động thay cho lời nói. “Lúc đó, tôi không dám nói gì nhiều, chỉ cố gắng làm thật nhẹ tay, thật tỉ mỉ. Tôi muốn khách cảm nhận được sự tôn trọng, sự thương mến mà tôi dành cho họ”, anh bộc bạch.

Anh Dũng chia sẻ chính những câu chuyện đặc biệt như vậy đã níu chân anh bám trụ với nghề. “Tôi nhận ra rằng, công việc của mình không chỉ là tạo ra một mái tóc đẹp, mà còn có thể chạm đến cảm xúc của người khác”, anh nói.

Anh kể cơ duyên đến với nghề bắt đầu từ người chú làm thợ cắt tóc trong gia đình. Thấy công việc này không phải chịu nắng mưa, lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và sáng tạo, anh quyết định theo học.

“Lúc mới vào nghề, tôi còn vụng về, cắt cho khách thì run, sợ làm hỏng tóc, sợ bị soi mói. Thậm chí, có khách còn không thích tôi chạm vào tóc, chỉ muốn thợ chính, lành nghề làm tóc cho mình. Những khoảnh khắc đó khiến bản thân cảm thấy tổn thương, nhưng cũng là động lực để tôi cố gắng học tập và chứng minh tay nghề của mình. Càng làm nghề, tôi càng vững tay và tự tin hơn”, anh nhớ lại.

Theo anh Dũng, nghề cắt tóc không hề nhàn như nhiều người nghĩ, khó khăn lớn nhất của nghề là thời gian làm việc và áp lực công việc. Những ngày nghỉ, lễ Tết, khi mọi người được nghỉ ngơi, cũng là lúc các tiệm tóc đông khách nhất.

“Nhiều hôm phải làm tới khuya, mệt nhưng không dám nghỉ vì khách chờ”, anh cười, nói.

Anh Dũng cho rằng người thợ cắt tóc không chỉ cần giỏi tay nghề mà còn phải biết lắng nghe và thấu hiểu khách hàng. Vậy nên anh phải mất hơn 3 năm mới đủ tự tin mở tiệm làm tóc.

"Mỗi người có một tính cách, một câu chuyện khác nhau. Đôi khi, một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng cũng khiến khách thấy thoải mái và tin tưởng hơn. Với tôi, đó chính là giá trị lớn nhất mà nghề mang lại", anh chia sẻ.