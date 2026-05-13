Thiếu hụt nhân sự, văn phòng đăng ký đất đai Đắk Lắk tuyển 30 lao động

Ngày 13/5, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã thông báo tuyển dụng 30 lao động hợp đồng làm việc tại các phòng chuyên môn và chi nhánh trực thuộc đơn vị.

Các vị trí tuyển dụng gồm đo đạc bản đồ viên và địa chính viên để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đo đạc, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, cập nhật dữ liệu địa chính, giải quyết hồ sơ biến động đất đai và các công việc chuyên môn khác theo phân công.

Người dân làm thủ tục đất đai tại phường Buôn Ma Thuột (Ảnh: Trương Nguyễn).

Lý giải về việc tuyển cùng lúc 30 lao động, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk cho biết thời gian qua có nhiều lao động đã xin nghỉ việc theo chế độ hoặc chuyển công tác về xã, phường, dẫn đến thiếu hụt nhân sự trong khi khối lượng công việc rất lớn.

Ứng viên dự tuyển phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tốt nghiệp trình độ từ trung cấp các chuyên ngành đo đạc bản đồ, quản lý đất đai, trắc địa - bản đồ hoặc địa chính. Đơn vị ưu tiên người có kinh nghiệm thực tế, sử dụng thành thạo thiết bị đo đạc và phần mềm chuyên ngành.

Hình thức tuyển dụng là xét hồ sơ kết hợp phỏng vấn. Người trúng tuyển sẽ ký hợp đồng lao động và được hưởng các chế độ theo quy định.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 8/5 đến hết ngày 31/5/2026 tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk.

Tại Đắk Lắk, lượng người dân, doanh nghiệp đến các văn phòng đăng ký đất đai làm thủ tục đất đai rất lớn. Nhiều thời điểm, các văn phòng đăng ký đất đai luôn trong tình trạng quá tải, đông người đến giao dịch và cán bộ, nhân viên phải tăng ca để giải quyết công việc.