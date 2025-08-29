Chấm dứt tình trạng "đặt gạch xí chỗ" làm thủ tục hành chính

Ngày 29/8, ông Nguyễn Minh Chuyền, Chủ tịch UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã có báo cáo giải trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về vụ việc người dân "xếp hàng" bằng cách đặt gạch, đá, mũ bảo hiểm tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã.

Theo ông Chuyền, kể từ 25/8, bộ phận một cửa của văn phòng đất đai tỉnh khu vực Ea Kar đã không còn tiếp nhận hồ sơ đất đai tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Kar, chuyển đến địa điểm mới, do đó, lượng người đến làm thủ tục hành chính đã giảm đáng kể.

Người dân từng "xếp hàng" bằng cách đặt gạch, đá, mũ bảo hiểm tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã (Ảnh: Cắt từ clip).

"Với sự hướng dẫn từ cán bộ, nhân viên nên tình trạng người dân "xếp hàng" bằng gạch, đá, mũ bảo hiểm không còn diễn ra trên địa bàn xã. Mỗi ngày Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Kar tiếp nhận, xử lý khoảng 70 hồ sơ. Mọi việc diễn ra thuận lợi, không có việc chen chúc nhau như trước", ông Chuyền cho hay.

Chủ tịch UBND xã Ea Kar cho rằng trước đây, người dân của 5 xã đến lúc 4-5h để chờ làm thủ tục đất đai, Trung tâm phục vụ hành chính công nằm sát với đường chính, nhiều người đi đường thấy có đông người dân nên hiếu kỳ vào xem dẫn tới việc đông đúc, chen lấn nhau.

"Đến nay, người dân đến làm thủ tục hành chính được hướng dẫn bốc số theo thứ tự, ngồi chờ ngay ngắn, bài bản", ông Chuyền nói thêm.

Tình trạng "xếp hàng" kỳ lạ không còn tái diễn tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Kar (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh khu vực Ea Kar và khu vực Krông Năng đến địa chỉ mới nhằm thuận lợi công tác tiếp nhận các thủ tục của người dân.

"Người dân thường lo không nộp được hồ sơ nên đi từ rất sớm, phía các đơn vị đều cho lực lượng hướng dẫn chi tiết, không có kiểu "xếp hàng" lạ như trước đây", lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Được biết, kể từ 1/4, tỉnh Đắk Lắk triển khai mô hình “Hỗ trợ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai giữa Tổ chức hành nghề công chứng - Văn phòng Đăng ký đất đai - Cơ quan Thuế” để nộp hồ sơ trực tuyến.

Tuy nhiên, một số người dân còn có tâm lý e ngại việc nộp trực tuyến và còn có quan niệm tài sản là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải cầm trong tay nộp trực tiếp, lấy phiếu hẹn cho an tâm. Do đó, nhiều người chấp nhận đi sớm để xếp hàng chờ bốc số thứ tự, nộp trực tiếp.

Người dân được hướng dẫn việc nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến (Ảnh: Uy Nguyễn).

Như Dân trí phản ánh, trên mạng xã hội liên tục đăng tải hình ảnh, clip người dân xếp hàng trước Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Kar, xã Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk), "xí chỗ" bằng cách đặt gạch, đá, mũ bảo hiểm.

Lãnh đạo các xã cho rằng nguyên nhân do trung tâm phục vụ hành chính công xã có cả bộ phận một cửa của văn phòng đất đai tỉnh khu vực tiếp nhận hồ sơ, nên số lượng người đến đăng ký làm việc rất đông.

Đa phần người dân đến làm thủ tục đất đai sáng sớm, để xếp hàng, chờ nộp hồ sơ sớm rồi về lên nương rẫy. Khi xếp hàng mệt, nhiều người đã đặt gạch, đá, mũ bảo hiểm giành chỗ, gây ra những hình ảnh không đẹp. Những hình ảnh này gây hiểu nhầm công tác phục vụ hành chính của chính quyền xã không tốt.