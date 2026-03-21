Lương sinh viên công nghệ mới ra trường cao nhất 50 triệu đồng

Lương cao nhất có thể đến 50 triệu đồng

Theo TS Bùi Trung Ninh, Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên, Trường Đại học Công nghệ (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), qua khảo sát cho thấy, sinh viên của trường sau khoảng 1 năm ra trường, mức lương trung bình đạt 15-20 triệu đồng/tháng, cao nhất đạt 40-50 triệu đồng.

Các ngành có mức lương cao như: Công nghệ Thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Điện tử Viễn thông, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật Robot…

Sinh viên tìm hiểu cơ hội việc làm tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Theo khảo sát của nền tảng Công nghệ tuyển dụng Joboko, năm 2025, nhân sự ngành IT phần mềm dưới một năm kinh nghiệm nhận lương dao động 10-15 triệu đồng. Với nhân sự có trên 5 năm kinh nghiệm, báo cáo cho thấy mức lương trung bình ở mức 40-50 triệu đồng.

Các ngành rất “hot” như: Công nghệ như: AI; Phân tích dữ liệu…, mức thu nhập thường cao hơn so với mặt bằng.

Mặc dù vậy, trước làn sóng AI, một số nhóm nhân lực đang bị sụt giảm cơ hội việc làm, trong đó tập trung ở các đối tượng nhân sự mới ra trường hoặc ít kinh nghiệm.

“Xu hướng doanh nghiệp cần nhóm nhân viên có năng lực cao hơn trước, bởi sự chiếm lĩnh của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thay đổi và chuyển dịch cơ cấu việc làm.

Một số nhóm ngành nghề đang sụt giảm cơ hội việc làm (Ảnh: Mỹ Hà).

“Đau đầu” vì sinh viên đi làm sớm

Theo các chuyên gia, so với nhiều ngành nghề khác, nếu muốn theo đuổi lĩnh vực công nghệ - nhất là công nghệ thông tin - các bạn trẻ sẽ phải tự trau dồi, cập nhật kiến thức mới liên tục.

Đây là đặc điểm khó khăn của ngành này bởi nếu không tự cập nhật, người làm ngành này sẽ bị đào thải rất nhanh.

Nhận xét về nhu cầu việc làm thời gian tới, TS Bùi Trung Ninh cho hay, một số nhóm ngành đang sụt giảm do xu hướng và doanh nghiệp cần nhân lực có kỹ năng hơn.

Vì vậy, để hỗ trợ sinh viên, nhà trường cũng vận hành hệ thống cổng việc làm nhằm khảo sát nhu cầu việc làm, các chương trình đào tạo có phù hợp với sinh viên hay không.

“Nhà trường cũng tổ chức các hội thảo, tọa đàm chia sẻ kiến thức kỹ năng để sinh viên đáp ứng được kỹ năng số.

Năm 2025, chúng tôi thay đổi toàn bộ khung chương trình, trong đó chú trọng kiến thức nền tảng tốt, giúp các em đi xa, bền vững, thay vì học những kiến thức “ăn xổi”. Ngoài kiến thức, các em cần có kỹ năng tốt mới đi xa được sau này”, ông Ninh khẳng định.

Mặc dù xu thế các đại học mong sinh viên tiếp xúc với doanh nghiệp sớm để nâng cao kỹ năng nhưng theo TS Bùi Trung Ninh, nhà trường “đau đầu” vì sinh viên đi làm sớm dẫn đến không tốt nghiệp đúng thời hạn.

“Trước đây nhà trường muốn sinh viên sớm đi thực tế để có kiến thức thực tiễn, để quay về học tập tốt hơn, dễ có việc làm hơn. Nhưng một số em sau khi đi thực tập lại đi làm toàn thời gian và lơ là học tập”, ông Ninh phân tích.

Cũng theo chuyên gia này, để sinh viên đáp ứng được cả hai mục tiêu, nhà trường phải truyền thông để các em vẫn tận dụng cơ hội thực tập nhưng không bỏ bê việc học. Chỉ khi có bằng cấp, con đường nghề nghiệp của các em mới có cơ hội tiến xa và bền vững hơn.

Cùng với góc nhìn này, ông Tuấn Anh cho rằng, để thích ứng, nhóm sinh viên công nghệ phải có thêm nhiều kỹ năng mềm và chủ động đi làm sớm hơn, cần tự chủ các kỹ năng về AI.

Ngoài kiến thức cơ bản ở trường, các em phải nắm các kỹ năng mềm, làm việc nhóm, giao tiếp, hòa nhập với môi trường công sở, giải quyết vấn đề...