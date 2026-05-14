Hàn Quốc: Đàm phán thất bại, Samsung đối mặt với cuộc đình công lịch sử

Samsung Electronics đang đứng trước nguy cơ đối mặt với một trong những cuộc đình công lớn nhất trong lịch sử công ty, sau khi các cuộc đàm phán tiền lương do Chính phủ Hàn Quốc làm trung gian kết thúc mà không đạt được thỏa thuận giữa các bên.

Ông Choi Seung-ho, lãnh đạo công đoàn lớn nhất của Samsung Electronics, trả lời phỏng vấn báo giới sau khi tham dự phiên điều trần tại Tòa án quận Suwon ở thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi, ngày 13/5 (Ảnh: The Korea Herald).

Theo tờ Yonhap, hai ngày thương lượng giữa ban lãnh đạo Samsung Electronics và các công đoàn đã đổ vỡ hôm 13/5, khi hai bên tiếp tục bất đồng sâu sắc về cơ chế thưởng hiệu suất dành cho nhân viên bộ phận bán dẫn.

Trước nguy cơ đình công, Samsung Electronics hôm 14/5 đã gửi văn bản chính thức tới hai công đoàn lớn của công ty nhằm kêu gọi nối lại đàm phán. Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia Hàn Quốc cũng đề xuất tổ chức thêm một vòng hòa giải vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, phía công đoàn khẳng định sẽ không tiếp tục đối thoại nếu các yêu cầu quan trọng vẫn chưa được giải quyết.

“Không có lý do gì để tiếp tục đối thoại nếu chưa thể chế hóa việc chi trả tiền thưởng và đảm bảo tính minh bạch”, ông Choi Seung-ho, lãnh đạo công đoàn lớn nhất tại Samsung Electronics, tuyên bố.

Ông Choi cho biết khoảng 41.000 lao động công đoàn đã bày tỏ ý định tham gia cuộc tổng đình công kéo dài 18 ngày dự kiến bắt đầu vào tuần tới. Theo ông, số người tham gia có thể vượt mốc 50.000.

Công đoàn yêu cầu công ty áp dụng mức thưởng cố định tương đương 15% lợi nhuận hoạt động của bộ phận bán dẫn, đồng thời xóa bỏ giới hạn trần thưởng hiện nay.

Trong khi đó, ban lãnh đạo Samsung Electronics muốn giữ nguyên cơ chế giới hạn thưởng, nhưng đề xuất thêm một khoản hỗ trợ đặc biệt trả một lần cho nhân viên mảng bán dẫn.

Cuộc đối đầu lao động diễn ra trong bối cảnh Samsung Electronics vừa ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan nhờ làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Trong quý I năm nay, tập đoàn công nghệ Hàn Quốc đạt lợi nhuận hoạt động kỷ lục 57.000 tỷ won, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh đối với chip nhớ AI.

Các chuyên gia cho rằng nếu cuộc đình công quy mô lớn thực sự diễn ra, hoạt động sản xuất chip của Samsung Electronics có thể chịu ảnh hưởng đáng kể trong thời điểm ngành bán dẫn toàn cầu đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.