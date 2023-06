Sầu riêng non rụng đầy gốc, nhà vườn buốt ruột

Ông Nguyễn Văn Cường, ở phường Nghĩa Tân (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) có 20 năm trồng sầu riêng, chưa năm nào thấy nóng ruột như năm nay khi chứng kiến hiện tượng quả non rụng như sung.

Ông Cường cho biết, dù vườn sầu riêng được gia đình chăm sóc bài bản, khoa học với kinh nghiệm đầy mình mà vẫn không giữ được quả đậu.

Sầu riêng sốc nhiệt, quả non rụng hàng loạt (Ảnh: Đức Hùng).

Hiện trong vườn của ông Cường có 400 cây sầu riêng giống Thái Lan, trồng năm thứ 6 và thứ 7. Năm ngoái, ông thu hoạch hơn 10 tấn quả với vườn này.

Héo ruột ngồi nhìn những cây sầu riêng quả non rụng chạt gốc, ông Cường than: "Chi phí đầu tư mỗi cây sầu riêng hơn 1 triệu đồng mà thời tiết năm nay quá bất thường, sầu riêng sốc nhiệt nên quả non rụng hàng loạt, chắc khó cho thu hoạch".

Tỷ lệ sầu riêng rụng non tại các vườn ở Đắk Nông năm nay cao hơn hẳn mọi năm (Ảnh: Mai Cường).

Tương tự, ông Mai Văn Giang (xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) rầu rĩ với sầu riêng. Ông Giang có 500 cây sầu riêng giống Thái Lan và Ri6 trồng trên 4ha đất. Sầu riêng ông trồng có những cây đã 20 năm tuổi, một số ít cây mới trồng được 1 năm.

Ông Giang cho biết, năm ngoái sầu riêng đã mất mùa, năm nay cũng không khá hơn là mấy. Tỷ lệ quả non rụng đến 80%.

"Nhìn quả non rụng kín gốc, tôi xót ruột quá. Hiện trên cây còn rất ít quả, vậy mà tình trạng vẫn chưa dừng", ông Giang cho biết.

Sầu riêng rụng non được cho là do thời tiết thay đổi khiến cây trồng sốc nhiệt (Ảnh: Đức Hùng).

Ông Giang có 20 năm kinh nghiệm trồng sầu riêng. Tuy nhiên, ông thừa nhận kiến thức trồng, chăm sóc sầu riêng của ông vẫn chưa đủ ứng phó với thời tiết thất thường.

Theo ông Giang, mỗi năm thời tiết mỗi khác nên ông phải áp dụng nhiều kỹ thuật canh tác khác nhau nhưng kết quả không đều, có năm được mùa, có năm lại thất thu.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk Song, dù chưa có thống kê về thiệt hại nhưng vụ sầu riêng năm nay, nhiều nông dân gặp khó khăn do thời tiết cực đoan.

Những năm trước, cây sầu riêng được người dân xử lý ra hoa một đợt. Còn năm nay, do thời tiết xấu, sầu riêng ra hoa và đậu quả 2-3 đợt, gây nhiều khó khăn cho việc chăm sóc.

Tương tự, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông nhận định, thời tiết cực đoan, cộng với đặc tính cây sầu riêng, nhạy cảm với tác động của mưa, nắng ảnh hưởng lớn đến năng suất.

Sầu riêng Đắk Nông có nguy cơ mất mùa vì trái non rụng nhiều (Ảnh: Đặng Dương).

Tại Đắk Nông, nhiều vườn sầu riêng rụng quả non với số lượng lớn. Người dân và cán bộ kỹ thuật nông nghiệp đã áp dụng nhiều biện pháp nhưng vẫn chưa thể chặn lại hiện tượng này.

Theo tính toán của người trồng sầu riêng lâu năm, đối với cây thu chính, chủ vườn phải đầu tư tiền phân bón, thuốc bảo vệ thực vật khoảng 1-1,5 triệu đồng/cây/năm. Sầu riêng mất mùa sẽ khiến người trồng thiệt hại lớn.