Quả bầu gỗ khắc hơn 1.000 con rồng được trả 3 tỷ đồng chủ vẫn không bán

Nằm ven sông Thu Bồn, cơ sở mộc truyền thống Kim Bồng của ông Huỳnh Sướng (57 tuổi) tại phường Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng) luôn có đông du khách tìm đến tham quan, chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc ấn tượng và trải nghiệm làm nghề mộc.

Là truyền nhân đời thứ 13 của gia tộc điêu khắc gỗ nổi tiếng, con của nghệ nhân nhân dân Huỳnh Ri, ông Sướng đã kế nghiệp cha từ rất sớm. Với những tìm tòi, sáng tạo, ông đã quyết tâm phát triển nghề mộc Kim Bồng theo hướng đồ thủ công mỹ nghệ, mộc điêu khắc.

Từ khi còn trẻ, ông đã theo cha tham gia phục chế nhiều công trình cổ ở Hội An và các đình, chùa miền Trung. Theo ông Sướng, có sản phẩm chỉ mất một buổi để hoàn thành. Nhưng cũng có những khối gỗ ông để đó nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, chờ ý tưởng "chín muồi" rồi mới bắt tay vào làm. Bởi theo ông, làm vội có thể xong việc, nhưng chưa chắc tạo được “hồn” cho sản phẩm.

Tác phẩm "Cội nguồn" là minh chứng rõ nét cho tài nghệ của ông Sướng. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết quả bầu của người Việt. Thân quả bầu được chạm khắc hơn 1.000 con rồng thời Lý, cùng nhiều biểu tượng văn hóa được thực hiện trên một khối gỗ liền, không ghép nối.

Biểu tượng chùa Một Cột được chạm khắc tinh xảo ở phần trên của quả bầu. Ông Sướng cho biết tác phẩm "Cội nguồn" đã đạt giải Ba trong cuộc thi sản phẩm thủ công Việt Nam lần VII năm 2010.

"Có người từng trả tác phẩm hình quả bầu này giá 3 tỷ đồng nhưng tôi nhất quyết không bán. Tôi muốn giữ lại như một dấu mốc của nghề, bởi đây là tác phẩm không thể làm lại lần thứ hai", ông Sướng nói, giọng dứt khoát.

Song song với việc giữ nghề, ông chủ động tìm cách đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Từ những đơn hàng nhỏ theo chân du khách, đồ gỗ của ông dần có chỗ đứng ở nước ngoài.

Hằng ngày, xưởng mộc của ông Sướng mở cửa đón hàng chục du khách tham quan, trải nghiệm nghề mộc truyền thống. Không ít người trong số đó sau khi trực tiếp quan sát quy trình thủ công đã trở thành khách hàng, đặt làm sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Hiện nhiều sản phẩm được đặt làm riêng với giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, với các dòng nội thất như bàn, ghế, giường... Khách hàng tại các nước châu Âu, châu Mỹ sẵn sàng chi từ 2.000 đến 10.000 USD (khoảng 50-250 triệu đồng) cho mỗi sản phẩm, tùy độ tinh xảo. Trong ảnh là chiếc ghế bập bênh bằng gỗ do ông chế tác, có giá hơn 2.000 USD.

Ông Sướng giới thiệu cho du khách cách sử dụng chiếc ghế bập bênh độc đáo.

Không chỉ điêu khắc trên gỗ, ông còn sử dụng chất liệu tre để tạo ra những tác phẩm độc đáo. Trong ảnh là lồng chim, đèn lồng được làm bằng tre.

Năm 2013, ông Huỳnh Sướng được công nhận là Nghệ nhân ưu tú. Năm 2025, ông tiếp tục được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân vì những cống hiến xuất sắc của mình trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.