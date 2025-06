Phú Yên hỗ trợ việc làm bền vững cho người lao động để giảm nghèo

Thực hiện Tiểu dự án 3, Dự án 4 về hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, tỉnh Phú Yên đã đẩy mạnh các hoạt động giải quyết việc làm như hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng chính sách; tư vấn, giới thiệu việc làm ở vùng nông thôn, miền núi để ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận thông tin tìm kiếm việc làm phù hợp.

Một trong những giải pháp hữu hiệu để tạo việc làm cho lao động nông thôn là hỗ trợ vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm cho người lao động (NLĐ). Tại thị xã Đông Hòa, thông qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), nhiều hộ gia đình đã được vay, tạo thêm việc làm cho NLĐ, tăng thu nhập, giúp giảm nghèo bền vững.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hiệu ở khu phố Nam Bình 1, phường Hòa Xuân Tây được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Đông Hòa cho vay 50 triệu đồng đã mua 2 con bò đực từ cuối năm 2023 theo Nghị quyết 11 của Chính phủ về hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Đến nay 2 con bò của gia đình chị phát triển tốt.

Chị Nguyễn Thị Hiệu được hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Chị Hiệu cho biết gia đình chị thu nhập chính từ làm ruộng, hoa màu, nay có thêm nguồn thu nhập từ chăn nuôi bò đã tạo thêm việc làm cho gia đình. Đây được xem như “của để dành” để giúp gia đình có thêm nguồn vốn tích lũy, thoát nghèo bền vững vì điều kiện chăn nuôi bò ở thôn quê không tốn kém mấy, nguồn thức ăn từ cỏ, rơm rạ đã có sẵn ở gia đình.

Cũng như gia đình chị Hiệu, hộ gia đình ông Bùi Đức Dũng cũng vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH thị xã Đông Hòa chăn nuôi bò, tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho gia đình. Ông Dũng cho biết ngoài việc chăn nuôi bò, gia đình còn làm ruộng và đi cày mướn cho bà con nông dân quanh vùng lúc vào mùa gieo sạ. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình ổn định.

Trong năm 2025, huyện Phú Hòa tích cực đẩy mạnh các giải pháp giải quyết việc làm cho 3.000 lao động, theo Đề án hỗ trợ việc làm cho NLĐ làm việc tại địa phương và làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giai đoạn 2023-2025. Với mục tiêu đặt ra hằng năm, huyện phấn đấu giải quyết việc làm cho 3.000 lao động, đưa 50 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tạo việc làm tăng thêm cho 600 người.

Để đạt mục tiêu nói trên, huyện Phú Hòa xác định nguồn vốn cho vay là nguồn lực quan trọng, giúp NLĐ có việc làm nhanh, kịp thời và ổn định, nhất là NLĐ gặp khó khăn do thiếu vốn sản xuất, kinh doanh.

Huyện Tây Hòa cũng phấn đấu đến cuối năm giải quyết việc làm cho 3.100 lao động. Trong đó 60 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. UBND huyện cũng chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động; cung cấp, giới thiệu các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng cho lao động và sinh viên mới tốt nghiệp; khuyến khích người sử dụng lao động tham gia vào quá trình giáo dục nghề nghiệp.

Đi đôi với hỗ trợ nguồn vốn vay tạo việc làm cho NLĐ, trong đó ưu tiên cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, tỉnh Phú Yên cũng tăng cường các hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm (GDVL), kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho NLĐ.

Ông Cao Tấn Trường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm (DVVL) Phú Yên, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2025, Trung tâm đã tổ chức tư vấn nghề-việc làm đạt 7.800 lượt người. Giới thiệu việc làm và cung ứng lao động 2.500 ngườilàm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Để hỗ trợ việc làm cho NLĐ, trong năm 2025, Trung tâm DVVL Phú Yên phối hợp với UBND xã, phường huyện Đồng Xuân, Tuy An, Tây Hòa, TP Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, Đông Hòa tổ chức các phiên GDVL, cung cấp thông tin thị trường cho hàng ngàn lao động. Các phiên GDVL được tổ chức ở vùng nông thôn, miền núi đã tạo thuận lợi cho NLĐ tiếp cận với thị trường lao động tìm kiếm việc làm, đa dạng hóa các hoạt động GDVL, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho NLĐ.

Người lao động Phú Yên đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Tham gia phiên GDVL tại TP Tuy Hòa, em Nguyễn Việt Đồng ở xã Bình Kiến, cho biết hiện tại ở nhà em là lao động tự do, làm phụ hồ, công ngày cũng được 350.000 đồng/ngày nhưng công việc không phải lúc nào cũng có, những tháng mưa thì phải nghỉ làm nên thu nhập cũng bấp bênh, không ổn định. Khi địa phương thông báo có phiên GDVL tại đây, em tham dự với mong muốn tìm kiếm một công việc phù hợp, có thu nhập ổn định và được tham gia bảo hiểm xã hội, y tế để chăm sóc sức khỏe khi đau ốm và được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội sau này.

Còn chị Lê Thị Diễm My, ở phường 5, trước đây cũng làm việc ở một công ty may ở Bình Dương, nhưng vào đợt dịch Covid-19 chị nghỉ việc về quê, hiện nay cũng là lao động tự do, ở nhà phụ gia đình buôn bán quán ăn, cà phê, tạp hóa. Chị đến phiên GDVL cũng mong muốn tìm được việc làm ổn định. Sau khi được Công ty Cổ phần May Phong Phú giới thiệu các vị trí việc làm, chế độ của doanh nghiệp, chị đã đăng ký tìm việc làm tại đây.

Theo ông Phan Đại Thắng, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên, trong 6 tháng năm 2025, toàn tỉnh ước giải quyết việc làm cho 15.347 lao động, đạt 60,18 so với kế hoạch. Trong đó, có việc làm tăng thêm 4.325 lao động, đạt 86,5% kế hoạch năm; có 154 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đối với Tiểu dự án về hỗ trợ việc làm bền vững, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên phấn đấu 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập.

“Phấn đấu 50% hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững. Đối với chiều thiếu hụt về việc làm, tỉnh đặt mục tiêu 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm”, ông Phan Đại Thắng cho biết.