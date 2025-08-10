Hà Nội: Thất nghiệp gia tăng ở độ tuổi trung niên

Theo ghi nhận của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thời gian gần đây, số người nộp hồ sơ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) gia tăng. Cụ thể, 7 tháng đầu năm, trên địa bàn Hà Nội có hơn 42.300 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHTN. Tháng 6, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh 14,8% so với tháng 5, từ 7.062 hồ sơ lên 8.111 hồ sơ. Quý II có 23.550 người nộp hồ sơ hưởng chính sách BHTN, tăng gấp đôi so với quý I (11.682 hồ sơ).

Lao động từ 35 tuổi trở lên thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao, phản ánh quá trình tái cấu trúc vẫn đang tác động mạnh mẽ đến cả những lao động có kinh nghiệm. Nguyên nhân thất nghiệp là do doanh nghiệp tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu, chiếm tỷ lệ cao nhất. Bên cạnh đó là do người lao động hết hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và không được ký tiếp nữa hoặc người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời hạn; người bị xử lý kỷ luật hoặc sa thải.

Về trình độ chuyên môn, lao động không có bằng cấp, chứng chỉ thất nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất. Điều này khẳng định rằng, nhóm lao động có kỹ năng thấp là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước những thay đổi của thị trường và công nghệ.

Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm có trình độ đại học trở lên có xu hướng tăng là một tín hiệu đáng lo ngại, cho thấy một tấm bằng đại học không còn là sự đảm bảo tuyệt đối cho công việc. Áp lực đang gia tăng ngay cả với nhóm lao động có bằng cấp, đòi hỏi họ phải liên tục cập nhật kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

Đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp (Ảnh: Bảo Châu).

Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Thị Thanh Liễu cho biết, để hỗ trợ người lao động thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động, đơn vị yêu cầu cán bộ, nhân viên tăng cường gặp những nhóm lao động hưởng BHTN để tư vấn, hỗ trợ, thông tin các phiên giao dịch việc làm để người lao động biết tham gia.

Trường hợp người lao động mong muốn học nghề mới để chuyển đổi nghề nghiệp, cán bộ sẽ tư vấn, giới thiệu các cơ sở đào tạo với các ngành nghề đa dạng để lựa chọn đăng ký tùy theo sở thích, khả năng. Mục tiêu chính là giúp người lao động sớm có việc làm để tiếp tục tham gia thị trường lao động. Nhờ vậy, 7 tháng đầu năm, số người đăng ký học nghề là 647 người, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Vũ Thị Thanh Liễu cho biết, hiện nay, tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội có 13 trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cấp phép đào tạo nghề tham gia đào tạo cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Vì vậy, người lao động có thêm nhiều cơ hội để lựa chọn ngành nghề đào tạo hơn.

Thực tế nhiều học viên học nghề khởi nghiệp thành công cũng góp phần lan tỏa hiệu quả các khóa đào tạo nghề, vì thế, số người lao động hưởng chính sách BHTN đăng ký học nghề cũng tăng nhiều hơn so với trước đây.

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, những nghề được người lao động đăng ký học nghề nhiều là kỹ thuật pha chế đồ uống, kỹ thuật chế biến món ăn, tin học văn phòng. Đối với các trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, nhiều lao động chọn nghề kế toán doanh nghiệp, lái xe ô tô, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, kỹ thuật làm bánh...

Thông qua khóa học nghề, những học viên có tay nghề cao và gia đình có điều kiện, sau khóa học đã khởi nghiệp như mở cửa hàng kinh doanh, mở quán cà phê... để tự tạo việc làm cho mình và những người khác. Một số trường hợp ứng tuyển vào làm việc ở các nhà hàng, khách sạn, công ty có tuyển ngành nghề phù hợp.

Bảo Châu