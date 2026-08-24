Phụ cấp chức vụ của cấp phó đảm nhận công việc của cấp trưởng

Các trường hợp hưởng và thôi hưởng phụ cấp chức vụ được Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 02/2005/TT-BNV (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Bà Kiều My phản ánh đơn vị của bà đang lúng túng trong việc tính phụ cấp chức vụ đối với Phó Trưởng phòng phụ trách đơn vị.

Theo bà Kiều My, Nghị định số 07/2026/NĐ-CP có quy định hệ số phụ cấp của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng cấp xã, nhưng không nói rõ là chức danh Phó Trưởng phòng phụ trách có được hưởng theo phụ cấp của Trưởng phòng không.

“Xin hỏi, đơn vị tôi nên áp dụng mức chi phụ cấp chức vụ theo mức của Trưởng phòng hay Phó Trưởng phòng?”, bà Kiều My thắc mắc.

Trả lời bà Kiều My, Bộ Nội vụ cho biết vấn đề này đã được quy định tại Điểm d1 Khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức).

Theo đó, nếu cơ quan, đơn vị chưa có cấp trưởng hoặc có cấp trưởng nhưng cấp trưởng không trực tiếp điều hành (do đi học, ốm đau và các nguyên nhân khác), thì người có quyết định (bằng văn bản) của cơ quan có thẩm quyền giao phụ trách hoặc giao quyền cấp trưởng (chưa phải là quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo) được hưởng mức phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của cấp trưởng.

Khi có quyết định thôi giao phụ trách hoặc thôi giao quyền cấp trưởng thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cấp trưởng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Theo Bộ Nội vụ, việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh/thành phố thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố. Do đó, Bộ Nội vụ hướng dẫn bà Kiều My liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh/thành phố (Sở Nội vụ) để được giải đáp cụ thể hơn.