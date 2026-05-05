Siết số lượng cấp phó, điều kiện lập phòng, ban trong đơn vị sự nghiệp

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập.

Khống chế cấp phó theo quy mô và mức tự chủ

Dự thảo Nghị định quy định rõ khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, phân theo mức độ tự chủ tài chính và quy mô nhân sự.

Theo đó, đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên, số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ được bố trí bình quân không quá 3 người trên một đơn vị. Với các đơn vị khác, số lượng cấp phó thực hiện theo đề án thành lập hoặc đề án tự chủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, dự thảo đưa ra khung cụ thể theo quy mô. Cụ thể, đơn vị có từ 20 người làm việc trở xuống được bố trí không quá 2 cấp phó; đơn vị có trên 20 người được bố trí không quá 3 cấp phó.

Một số trường hợp đặc thù như bệnh viện hạng I trở lên, đơn vị y tế làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống bệnh tật tuyến tỉnh hạng I trở lên hoặc trường phổ thông nhiều cấp học có quy mô từ 40 lớp trở lên được bố trí không quá 3 cấp phó.

Căn cứ khung quy định này, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, cấp xã quyết định cụ thể số lượng cấp phó theo vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quy mô và đặc điểm chuyên môn của từng đơn vị.

Sẽ có quy định khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập (Ảnh: DT).

Siết điều kiện lập phòng, ban bên trong

Không chỉ khống chế cấp phó ở cấp đơn vị, dự thảo còn quy định chặt chẽ điều kiện thành lập các phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, việc thành lập phòng phải đáp ứng đồng thời 2 tiêu chí: công việc hoặc lĩnh vực do phòng đảm nhiệm phải có từ 2 mảng công tác trở lên và có quy trình quản lý riêng; đồng thời khối lượng công việc yêu cầu bố trí tối thiểu 7 viên chức.

Đối với cấp phòng, số lượng cấp phó cũng được quy định theo quy mô nhân sự. Cụ thể, phòng có từ 7 đến 9 người được bố trí 1 phó trưởng phòng; từ 10 người trở lên được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng.

Quy định này áp dụng với các đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; trong khi các đơn vị tự chủ cao thực hiện theo đề án được phê duyệt.

Lộ trình xử lý số lượng cấp phó dôi dư

Dự thảo cũng đưa ra quy định chuyển tiếp đối với các đơn vị đã được sắp xếp nhưng có số lượng cấp phó vượt khung.

Theo đó, trường hợp sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy mà số lượng cấp phó của người đứng đầu và các tổ chức bên trong đơn vị cao hơn quy định, đơn vị được tiếp tục duy trì trong thời gian nhất định. Tuy nhiên, chậm nhất sau 5 năm kể từ ngày quyết định sắp xếp có hiệu lực, số lượng cấp phó phải được điều chỉnh phù hợp với quy định của Nghị định.

Bên cạnh đó, dự thảo giao thẩm quyền cho các bộ, ngành và địa phương quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, đồng thời quy định rõ tiêu chí để xác định số lượng cấp phó phù hợp với từng đơn vị.

Các quy định về khung tổ chức và số lượng cấp phó là một trong những nội dung được cụ thể hóa nhằm thực hiện yêu cầu sắp xếp, tinh gọn hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô hoạt động của từng đơn vị.