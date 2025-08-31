Ngành chăm sóc da tại Hàn Quốc tăng trưởng “nóng”, nguy cơ thiếu nhân lực

Ngành công nghiệp chăm sóc, làm đẹp da tại xứ kim chi đang định hình lại lĩnh vực du lịch y tế tại quốc gia này.

Theo thống kê của Viện Phát triển Công nghiệp Chăm sóc Sức khỏe Hàn Quốc (KHIDI), có tới hơn 700.000 lượt du khách quốc tế tới Hàn Quốc sử dụng dịch vụ chăm sóc, làm đẹp da trong năm 2024. Con số này tăng 117 lần so với năm 2009.

Giới thiệu sản phẩm tại Tuần lễ Làm đẹp Seoul vừa diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: SCMP).

Hiện nay, trong số những du khách nước ngoài tìm đến Hàn Quốc để thực hiện các trị liệu y tế, có tới 56,6% du khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc da.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, nền công nghiệp chăm sóc, làm đẹp da phát triển của Hàn Quốc đang giúp gia tăng lượng du khách quốc tế tới Hàn Quốc. Năm 2024, Hàn Quốc đón lượng du khách kỷ lục lên tới 1,17 triệu lượt, tăng gần gấp đôi so với mức 610.000 lượt khách trong năm trước đó.

Kể từ năm 2023, chăm sóc da đã trở thành lý do hàng đầu khiến những du khách quốc tế có nhu cầu trải nghiệm du lịch y tế tìm đến Hàn Quốc. Dịch vụ chăm sóc da chuyên nghiệp hiện đã trở thành lĩnh vực nối dài của ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc vốn cũng rất phát triển.

Theo thống kê của nhà chức trách Hàn Quốc, trong năm 2024, du khách tìm đến Hàn Quốc với mục đích du lịch y tế đã tạo nên tổng mức chi dùng 5,4 tỷ USD.

Sự phát triển bùng nổ của lĩnh vực chăm sóc da tại Hàn Quốc đang khiến các trung tâm chăm sóc da có nhu cầu tuyển dụng nhân sự nhiều hơn bao giờ hết. Các chuyên gia phân tích thị trường lao động tại Hàn Quốc đã bày tỏ sự lo ngại rằng, tốc độ phát triển “nóng” ở lĩnh vực này sẽ gây nên sự mất cân bằng trong ngành y tế tại Hàn Quốc.

Khi một lĩnh vực sinh lợi quá lớn và thu hút quá nhiều nhân sự, điều này có thể gây nên hiện tượng "chảy máu chất xám nội bộ". Khi ấy, nhân sự ở các lĩnh vực khác có thể đổ dồn sang lĩnh vực đang phát triển "nóng", gây nên sự thiếu hụt nhân sự ở những lĩnh vực bị “thất sủng”.