Nuôi ốc bươu giúp nông dân xứ Nghệ đổi đời, thu nhập tiền tỷ

Ở xóm Hồng Sơn 3, xã Lương Sơn (tỉnh Nghệ An), cái tên chị Cao Thị Nga (SN 1974) được nhiều người nhắc đến như một tấm gương vượt khó. Chỉ sau vài năm, gia đình chị đã từ hộ nghèo vươn lên khá giả nhờ mô hình nuôi ốc bươu đen, với thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Gia đình chị Nga hiện có 10 ao nuôi ốc, tổng diện tích khoảng 2.000m². Công việc được phân chia rõ ràng, chồng chị là anh Yên rong ruổi khắp nơi tìm mua bèo, còn chị tận dụng lá sắn, chuối, khoai lang để bổ sung thêm nguồn thức ăn.

Chị Nga kiểm tra ốc trong quá trình nuôi (Ảnh: Quang Dũng).

Chị Nga nhớ lại, năm 2019 vợ chồng mạnh dạn vay mượn 100 triệu đồng mua gần 4 tạ giống ốc bươu đen từ Hà Nội về nuôi.

“Lứa đầu tiên thất bại vì thiếu kinh nghiệm, ốc gầy và vỏ mỏng, lợi nhuận không nhiều. Sau khi rút kinh nghiệm, chúng tôi tái đầu tư và bắt đầu có lãi”, chị kể.

Theo chị Nga, nuôi ốc bươu đen không quá khó, chỉ cần ao sạch, mực nước sâu và nhiều thức ăn xanh. Cứ 3 ngày, gia đình chị phải thả 3 tạ bèo xuống ao, ngoài ra thường xuyên dọn cỏ và bắt ốc bươu vàng vào ban đêm để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của ốc đen.

Với giá bán 80.000 đồng/kg, mỗi năm gia đình chị thu hoạch 4 lứa, đạt khoảng 8 tấn ốc thương phẩm, đem về hơn 600 triệu đồng. Ngoài ra, nguồn thu từ ốc giống mang lại cho chị Nga thêm khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.

Ốc thương phẩm chuẩn bị giao cho khách (Ảnh: Quang Dũng).

Không chỉ riêng chị Nga, nhiều hộ dân xã Lương Sơn cũng đổi đời nhờ nuôi ốc bươu đen. Gia đình anh Tăng Văn Chung ở xóm Hồng Sơn 1 đầu tư 2.000m² ao, chỉ sau vài tháng đã bắt đầu có thu hoạch và hiện mang lại thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

Anh Chung chia sẻ, ốc bươu đen dễ nuôi, ăn được nhiều loại lá cây nên gia đình còn tận dụng đất hoang trồng thêm rau, chuối và khoai lang làm thức ăn cho ốc. Nhờ vậy, mô hình luôn duy trì ổn định, không lo thiếu nguồn thức ăn.

Một số hộ dân khác còn kết hợp thả cá trên cùng diện tích ao, vừa tận dụng được mặt nước, vừa tăng thêm thu nhập. Nhiều hộ như ông Nguyễn Trọng Sửu, ông Nguyễn Bá Thành, ông Bùi Trọng Tiến… hiện có nguồn thu trên 200 triệu đồng mỗi năm nhờ kết hợp nuôi ốc và cá.

10 ao nuôi ốc bươu đen của gia đình chị Cao Thị Nga (Ảnh: Quang Dũng).

Bà Nguyễn Thị Hương Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lương Sơn, cho biết ốc bươu đen đang được thị trường ưa chuộng. Nông dân nuôi bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, chủ yếu tiêu thụ ra Hà Nội và các vùng đồng bằng.

“Toàn xã chúng tôi có hơn 10 hộ nuôi ốc bươu đen với diện tích trên 20.000m², cũng từ đó đời sống bà con nâng lên rõ rệt”, bà Xuân chia sẻ.

Nhờ nuôi ốc bươu đen, xã Lương Sơn đã hình thành hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông thôn, tạo thêm sinh kế bền vững cho nhiều gia đình, đồng thời góp phần đưa sản vật địa phương ra thị trường rộng lớn hơn.