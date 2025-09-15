Nghệ An: Đa dạng hóa sinh kế, giảm nghèo bền vững

Hằng năm, Nghệ An triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, dự án, chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo, người nghèo về y tế, giáo dục, tín dụng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, các chính sách bảo trợ xã hội khác… Các chính sách đã phát huy tác dụng tích cực, góp phần lớn trong việc ổn định, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Ngay từ sớm, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, được chú trọng tuyên truyền bài bản, nhờ đó huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các tổ chức hội đoàn thể chính trị xã hội, thu hút sự hưởng ứng, chia sẻ và ủng hộ tích cực của cộng đồng, của các doanh nghiệp, mọi thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân và của chính bản thân người nghèo, hộ nghèo.

Đàn bò sinh sản của gia đình chị Vi Thị May Xúng, người dân tộc Thái tại bản Mánh, xã miền núi Mường Chọng (Nghệ An) (Ảnh: Thu Hương).

Giai đoạn 2021-2024, toàn tỉnh có 43 công trình được đầu tư, gồm 33 công trình lĩnh vực giao thông, 3 công trình lĩnh vực thuỷ lợi, 6 công trình lĩnh vực giáo dục, 1 công trình lĩnh vực văn hóa; thực hiện duy tu, bảo dưỡng 34 công trình, gồm 21 công trình giao thông, 4 công trình giáo dục, 1 công trình nước sạch sinh hoạt, 5 công trình thủy lợi, 3 công trình văn hóa.

Toàn tỉnh Nghệ An đã thực hiện được 176 mô hình giảm nghèo, đã tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập cho người nghèo, góp phần tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững; thực hiện 89 dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, phát triển các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh tại địa phương, tạo giá trị gia tăng cho người sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Đến nay, tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho hơn 7.000 lao động vùng nghèo, vùng khó khăn; có 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hỗ trợ thiết bị, phương tiện đào tạo…, hơn 72.000 người được tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề và các hoạt động khác.

Tổ chức 67 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho gần11.000 cán bộ thực hiện công tác truyền thông thông tin tại cơ sở; thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh cho 56 xã; tăng cường nội dung thông tin thiết yếu cho 56 xã đặc biệt khó khăn; có 225.483 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin, giảm nghèo về thông tin...

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo. Các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… đã tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo.

Qua đó góp phần từng bước làm thay đổi nhận thức trong đại bộ phận nhân dân nói chung và hộ nghèo, cận nghèo nói riêng, giúp người nghèo có việc làm, tạo thu nhập ổn định để thoát nghèo bền vững.

Chăn nuôi bò cũng là mô hình sinh kế đang mang lại thu nhập cho gia đình chị Vi Thị May Xúng, người dân tộc Thái tại bản Mánh, xã miền núi Mường Chọng.

Với 30 triệu đồng được vay từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, gia đình chị đã mua một cặp bò sinh sản. Sau khi trả xong khoản vay ban đầu, gia đình được vay thêm 50 triệu đồng để tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi bò và trồng 18ha keo cùng 20 triệu đồng cho các con đi học.

Từ cặp bò giống ban đầu, đến nay, đàn bò của gia đình chị đã tăng lên 15 con, vườn keo cũng sắp đến ngày thu hoạch. Chị Xúng cho biết gia đình đang chuẩn bị xây dựng tiếp chuồng trại để nuôi thêm dê, tạo thêm nguồn thu nhập, sớm thoát khỏi danh sách hộ cận nghèo.

Chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Mường Chọng (sáp nhập từ 3 xã Bắc Sơn với xã Châu Lý và xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp cũ) cũng đã góp phần giảm nghèo có hiệu quả, giúp các xã đặc biệt khó khăn từng bước phát triển sản xuất, từ đó nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Tỉnh Nghệ An cũng đã tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa nguồn lực huy động cho công tác giảm nghèo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; các cuộc vận động, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, chương trình “Tết vì người nghèo”.

Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở và huy động các nguồn lực để hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo được tổ chức tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ xây mới 2.111 căn nhà cho 1.701 hộ nghèo, 410 hộ cận nghèo; sửa chữa 1.537 căn nhà cho 1.293 hộ nghèo và 244 hộ cận nghèo.

Thu Hương