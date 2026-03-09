Nữ tỷ phú chuyên triệu tập họp cuối tuần, phản hồi công việc sau nửa đêm

Tố chất lãnh đạo không hẳn “sinh ra là có”

Theo bài viết trên Fortune, Lisa Su hiện là một trong những nữ CEO (giám đốc điều hành) quyền lực nhất ngành công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, khi bà tiếp quản AMD vào năm 2014, công ty lại đang ở giai đoạn khó khăn, bị tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường bán dẫn.

CEO của AMD, bà Lisa Su (Ảnh: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images).

Thời điểm đó, cổ phiếu của AMD chỉ giao dịch quanh mức 3 USD/cổ phiếu, công ty gánh khoản nợ lớn và phải tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ. Doanh nghiệp buộc phải cắt giảm khoảng 25% nhân sự, đồng thời bán trụ sở tại Austin (bang Texas, Mỹ) để cải thiện tình hình tài chính.

Trong bối cảnh đó, Lisa Su đặt ra chiến lược tập trung vào đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực thiết kế chip và tái định vị AMD trong các lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao như máy chủ, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Sau hơn một thập kỷ, AMD đã có màn “lột xác” ngoạn mục. Giá cổ phiếu của công ty tăng vọt lên khoảng 200 USD/cổ phiếu, giúp AMD trở thành một trong những tên tuổi lớn của ngành bán dẫn, cạnh tranh trực tiếp với Intel và Nvidia.

Thành công này cũng đưa Lisa Su lần đầu lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes vào năm 2024.

Tuy nhiên, nữ CEO cho rằng kết quả đó không thể đạt được nếu thiếu sự nỗ lực vượt chuẩn của đội ngũ lãnh đạo. Bà thừa nhận bản thân đặt ra yêu cầu rất cao với các cộng sự, đặc biệt là nhóm quản lý cấp cao.

Theo bà, tố chất lãnh đạo không phải bẩm sinh mà được rèn luyện qua áp lực và thử thách.

Theo Fortune, Lisa Su thường tổ chức các cuộc họp chiến lược vào cuối tuần với đội ngũ điều hành. Những cuộc họp này tập trung vào các quyết định quan trọng liên quan đến sản phẩm, công nghệ và định hướng dài hạn của công ty.

Trong một chia sẻ trước đây với tạp chí Time, bà cho rằng những mục tiêu lớn và tham vọng mới thực sự tạo động lực cho con người.

“Chiến lược kiểu “chỉ cần làm tốt hơn một chút ở đây, cải thiện một chút ở kia” thường không tạo ra cảm hứng. Con người được thúc đẩy mạnh mẽ hơn khi họ theo đuổi những mục tiêu lớn”, bà nói.

Triết lý lãnh đạo của Lisa Su cũng khá rõ ràng. Bà tin rằng năng lực lãnh đạo không phải là yếu tố bẩm sinh.

“Tôi không tin rằng lãnh đạo sinh ra đã có. Tôi tin rằng họ được đào tạo”, nữ CEO nhấn mạnh.

Trong các cuộc họp chiến lược, bà thường khuyến khích các giám đốc tăng tốc độ triển khai công việc và mạnh dạn phân quyền cho cấp dưới, thay vì tập trung quá nhiều quyền lực ở cấp lãnh đạo.

Phong cách làm việc cường độ cao của Lisa Su đôi khi cũng thể hiện qua cách bà xử lý tài liệu và trao đổi công việc. Nữ CEO từng đọc các bản ghi nhớ vào đêm muộn và gửi phản hồi ngay trong đêm để chuẩn bị cho cuộc họp vào sáng hôm sau.

Người phát ngôn của AMD cho biết điều này thường xảy ra khi tài liệu quan trọng được gửi đến bà rất muộn. Lisa Su sẽ đọc nhanh và phản hồi những điểm cần tập trung, nhằm giúp cuộc họp sáng hôm sau diễn ra hiệu quả hơn.

Văn hóa làm việc thường thấy ở “kỳ lân” công nghệ

Thực tế, văn hóa làm việc cường độ cao không phải là điều hiếm gặp trong giới lãnh đạo công nghệ. Nhiều CEO nổi tiếng cũng thường xuyên liên lạc với nhân viên ngoài giờ làm việc.

Chẳng hạn, tỷ phú Elon Musk, người điều hành các công ty như Tesla và X, từng nhiều lần gửi email cho nhân viên vào nửa đêm, yêu cầu họ làm việc với cường độ cao hơn.

Tuy vậy, xu hướng này đang gây tranh luận trong bối cảnh nhiều lao động trẻ ngày nay coi trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Không ít người sẵn sàng từ chối lời mời làm việc nếu doanh nghiệp yêu cầu làm việc quá nhiều giờ hoặc thiếu sự linh hoạt về thời gian.

Một số khảo sát cho thấy khoảng 25% người lao động thuộc thế hệ Millennials (những người sinh từ năm 1980 đến năm 2000) thậm chí sẵn sàng nghỉ việc nếu cấp trên thường xuyên yêu cầu họ làm việc ngoài giờ.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện của Lisa Su phản ánh một thực tế. Đằng sau những thành công lớn trong ngành công nghệ, áp lực và cường độ làm việc cao vẫn là điểm chung của nhiều nhà lãnh đạo.