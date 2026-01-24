Hành trình từ một chiếc video đổi bữa ăn đến doanh nghiệp thu triệu USD/năm

"Hãy cho con 10 năm nữa, con sẽ để bố mẹ được nghỉ hưu"

Gia đình Lê Tuấn Anh (Tuan Le) sang Canada năm 2015, mang theo kỳ vọng về một tương lai tốt hơn cho con cái. Đổi lại là những năm tháng lao động cực nhọc của bố mẹ cậu nơi đất khách.

"Tôi vẫn còn nhớ cách đây 9 năm, bố tôi sụt mất 2,3kg trong vòng một tuần vì làm ca đêm rửa bát tại một sòng bài. Khoảnh khắc đó thực sự đánh thức tôi", Tuấn Anh nhớ lại. Cậu chưa biết mình sẽ phải làm gì, nhưng chắc chắn sẽ phải là một thứ gì đó.

"Tôi nói với mẹ tôi rằng hãy cho con 10 năm nữa, con sẽ kiếm đủ tiền để bố mẹ có thể nghỉ hưu", cậu nhớ lại.

Tuấn Anh đặt mục tiêu sẽ giúp bố mẹ nghỉ hưu khi cậu 25 tuổi (Ảnh: Scott Drucker/CNBC).

Những năm đầu ở Canada không hề dễ dàng. Với vốn tiếng Anh ít ỏi, Tuấn Anh dường như đã rơi vào trầm cảm trong thời gian chuyển đổi môi trường sống ở tuổi 15. Nhưng chính trong khoảng tối đó, cậu bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tiền bạc và việc mà mình sẽ làm để nuôi sống gia đình.

Sinh ra trong thời kỳ YouTube bùng nổ, Tuấn Anh lớn lên cùng màn hình, trò chơi điện tử và những video được cắt dựng liên tục. Ban đầu chỉ là thú vui cá nhân, nhưng dần dần, cậu nhận ra mình thực sự thích làm video và "muốn kiếm tiền từ chiếc máy quay". Cậu bắt đầu dựng video cho các YouTuber chơi Liên minh huyền thoại, rồi đến các kênh tài chính, dropshipping. Mỗi video dài khoảng 20 phút, cậu tính phí chỉ 20 đô la Canada.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Tuấn Anh quyết định theo đuổi con đường này một cách nghiêm túc và đăng ký vào Trường Điện ảnh Toronto năm 2018. Một trong những bài tập đầu tiên là làm một video về đề tài có ý nghĩa cá nhân. Tuấn Anh chọn kể câu chuyện về bố mẹ mình. Bộ phim ngắn ấy được vinh danh trong danh sách phim xuất sắc của trường. Nhưng chỉ 4 tháng sau, cậu quyết định bỏ học.

"Cảm giác được công nhận rất tuyệt. Nhưng tôi cũng nghe một câu thế này: nếu bạn là người giỏi nhất trong phòng, có nghĩa là bạn đang ở sai phòng. Thời điểm đó, một thầy giáo trẻ có xuất thân tại trường tôi đang học, vừa mới tốt nghiệp và quay lại giảng dạy. Tôi tự hỏi liệu họ có thứ mà tôi đang cần hay không? Thế là tôi quyết định nghỉ học và tự đi tìm thầy cho riêng mình", Tuấn Anh kể.

Tuấn Anh từng bỏ học đại học và tìm mọi cách sống được bằng chiếc máy quay (Ảnh: Scott Drucker/CNBC).

Học nghề bằng đồ ăn miễn phí và những email không hồi đáp

Rời trường điện ảnh, Tuấn Anh tìm mọi cách để sống được bằng chiếc máy quay. Cậu gửi email cho tất cả các nhà hàng ở Toronto với đề nghị sẽ quay video quảng bá cho họ. Khi không có phản hồi, cậu chuyển sang xin việc với các CEO, công ty quảng cáo, đơn vị sản xuất. Hầu hết đều không có hồi âm. Chỉ có một người trả lời: CEO của Label428, công ty chuyên sản xuất quảng cáo cho các thương hiệu thực phẩm lớn tại Canada. Ông nói thẳng rằng Tuấn Anh không có kinh nghiệm để được thuê.

Tuấn Anh đề nghị làm việc miễn phí trong 3 tháng. Và cậu thực sự làm miễn phí với đủ loại công việc vặt. Đổi lại, cậu được chỉ cách viết email, cách làm ăn và cách nhìn thị trường. Song song với đó, Tuấn Anh tự quay video trong thời gian rảnh. Cậu nhắn tin cho gần như mọi nhà hàng ở Toronto, đề nghị làm video đổi lấy một bữa ăn miễn phí.

"Tôi quay video để đổi đồ ăn, sống lang thang với chiếc vali và laptop trên ghế sofa nhà bạn", Tuấn Anh kể.

Tuấn Anh từng đề nghị được học việc không lương và quay video quảng bá chỉ đổi lấy một bữa ăn (Ảnh: NVCC).

Sau 3 tháng làm miễn phí, Tuấn Anh quyết định tách ra làm riêng. Những sản phẩm đầu tiên được quay bằng điện thoại, dành cho các quầy đồ ăn nhỏ và cửa hàng gia đình. Instagram khi đó chưa mang lại nhiều hiệu quả, nhưng TikTok đang bùng nổ.

"Tôi nhận ra đây là một cơ hội rất lớn", cậu nói.

Tuấn Anh bắt đầu chào giá 2.000 đô la cho 10 video đăng TikTok. Không phải video nào cũng lan truyền mạnh, nhưng phần lớn đều đạt được hiệu quả vượt kỳ vọng. Quan trọng hơn, cậu hiểu thị hiếu của công chúng đang thay đổi như thế nào. Khi khách hàng còn do dự, Tuấn Anh cam kết hoàn tiền nếu video không hiệu quả.

Từ một freelancer đơn độc đến công ty triệu đô

Một trong những khách hàng của Tuấn Anh từng tăng 9.000 lượt theo dõi thật chỉ sau một đêm. Những kết quả như vậy giúp cậu có được nguồn khách hàng ổn định. Nhưng đại dịch Covid-19 ập đến, mọi thứ gần như sụp đổ. Công việc ngưng trệ, thu nhập biến mất, Tuấn Anh rơi vào trầm cảm trong nhiều tháng.

Ba năm trước, Tuấn Anh quyết định bắt đầu lại - lần này theo cách bài bản và bền vững hơn. Tuấn Anh xây dựng công ty ShortsCut, chuyên sản xuất video ngắn cho các thương hiệu trên TikTok, Instagram Reels và YouTube Shorts. Năm 2023, cậu thuê nhân viên toàn thời gian đầu tiên. Một năm sau, có tháng doanh thu đạt 100.000 đô la.

Tuấn Anh và GaryVee - người truyền cảm hứng để cậu theo đuổi giấc mơ (Ảnh: NVCC).

Theo dữ liệu được CNBC phân tích, năm 2025, ShortsCut đạt doanh thu 1,08 triệu đô la, với lợi nhuận ròng hơn 488.000 đô la. Công ty thường làm việc với 10-12 khách hàng cùng lúc, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất thực phẩm cho thú cưng. Mô hình thu phí định kỳ giúp doanh nghiệp tăng trưởng ổn định, với mức phí hiện tại từ 10.000 đến 16.000 đô la mỗi tháng cho mỗi khách hàng.

Từ một người làm việc một mình, đến cuối năm 2025, đội ngũ ShortsCut đã có 15 người, bao gồm biên kịch, nhà sáng tạo nội dung, quản lý dự án và nhân sự làm việc từ nhiều quốc gia.

Khi lời hứa trở thành hiện thực

Năm 2025, khi tròn 25 tuổi, Tuấn Anh thực hiện được lời hứa với bố mẹ cách đó một thập kỷ. Thu nhập từ công ty cho phép cậu gửi cho bố mẹ gần 5.000 đô la Canada mỗi tháng - đủ để họ trang trải tiền thuê nhà và sinh hoạt ở khu vực cách Toronto khoảng một giờ lái xe. Bố mẹ Tuấn Anh vẫn đi làm hai ngày mỗi tuần tại một quầy hàng chợ nông sản vì họ muốn sử dụng thời gian rảnh vào việc ý nghĩa.

Tuấn Anh nói cậu tự hào vì đã làm được điều mình hứa, nhưng đó chưa phải điểm dừng. Mục tiêu tiếp theo của cậu là đưa ShortsCut đạt doanh thu 100 triệu đô la trong vòng 5 năm và mở thêm một số văn phòng ở các nước khác, trong đó có Việt Nam.

"100 triệu đô nghe có vẻ viển vông. Nhưng muốn chơi cuộc chơi này thì phải cho phép mình viển vông một chút. Khi hứa với bố mẹ cách đây 10 năm, tôi thực sự không biết mình sẽ phải làm gì, tôi chỉ biết mình muốn làm một cái gì đó. Giờ đây tôi cũng không biết làm thế nào để kiếm được 100 triệu đô la, nhưng tôi biết tôi có thể tiếp tục làm việc và tiếp tục thử", Tuấn Anh nói.

Từ những trải nghiệm của chính mình, Tuấn Anh cho rằng đam mê không phải điểm xuất phát quan trọng nhất, mà là việc hiểu rõ mình làm tốt điều gì.

"Rất nhiều người khuyên bạn hãy theo đuổi đam mê. Nhưng những người nói câu đó thường đã giàu sẵn rồi. Tôi cho rằng điều thực tế nhất là hãy làm những thứ bạn giỏi nhất. Bạn giỏi cái gì thì hãy tập trung vào cái đó. Rồi tiền sẽ đi theo sau. Còn nếu bạn chưa biết mình giỏi gì, hãy thử thật nhiều - thử cả trăm, cả nghìn thứ. Rồi bạn sẽ tìm ra", CEO 25 tuổi chia sẻ.