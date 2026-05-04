Cà Mau nâng tầm nghề trồng lúa sinh thái qua cuộc thi gạo ngon

Cà Mau vừa tổ chức Cuộc thi gạo ngon vùng Đồng bằng sông cửu Long (ĐBSCL) lần I - năm 2026, trong khuôn khổ Tuần lễ khoa học, công nghệ - văn hóa, du lịch diễn ra từ ngày 24/4 đến 1/5.

Liên quan cuộc thi này, có nhận định rằng, "khi nhắc đến Cà Mau, nhiều người thường nghĩ ngay đến thủ phủ tôm, cua và các mặt hàng thủy hải sản. Còn xét về sản lượng lúa gạo, Cà Mau chắc chắn không thể so sánh với những vựa lúa truyền thống như An Giang, Đồng Tháp,...".

Ngày 4/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Cà Mau có thông tin với phóng viên Dân trí về lý do tỉnh này tiên phong tổ chức cuộc thi về lĩnh vực gạo vùng ĐSBCL.

Theo Sở NN&MT Cà Mau, tỉnh có một chiến lược, niềm tự hào rất riêng đối với cây lúa. Việc chọn lĩnh vực gạo để tổ chức cuộc thi là chuyển tư duy từ "số lượng" sang "chất lượng", tỉnh không cạnh tranh về sản lượng mà tự hào về chất lượng đặc thù.

Sở này viện dẫn, điển hình trên địa bàn có mô hình canh tác sinh thái "lúa - tôm" và đây được đánh giá là một mô hình thuận thiên, thông minh và bền vững.

"Cây lúa trồng trên đất nuôi tôm hoàn toàn không sử dụng hóa chất độc hại, tạo ra những hạt gạo sinh thái, gạo hữu cơ sạch tuyệt đối và có hương vị đặc trưng, an toàn cho sức khỏe", theo Sở NN&MT Cà Mau.

Theo ngành nông nghiệp Cà Mau, cây lúa Cà Mau hiện nay là biểu tượng của sự thích ứng các giống lúa chịu mặn, sinh trưởng tốt trong điều kiện khắc nghiệt. Tỉnh tổ chức cuộc thi gạo ngon là cách để chia sẻ và lan tỏa mô hình canh tác thích ứng này cho toàn vùng.

"Việc một tỉnh mạnh về thủy sản đứng ra tổ chức thi gạo chính là thông điệp mạnh mẽ nhất về sự đa dạng, tiềm năng phong phú và khát vọng nâng tầm mọi nông sản của ĐBSCL, không bỏ lại bất kỳ lợi thế nào", theo Sở NN&MT Cà Mau.

Sở NN&MT Cà Mau cũng cho biết, qua cuộc thi, tỉnh kỳ vọng định vị lại thương hiệu gạo sinh thái Cà Mau. Cuộc thi sẽ là bệ phóng để người tiêu dùng trong nước và quốc tế biết đến khái niệm "gạo sinh thái, gạo lúa - tôm Cà Mau". Qua đó, khẳng định hạt gạo không chỉ để ăn no mà là thực phẩm sạch, tốt cho sức khỏe và mang giá trị gia tăng cao.

Theo Sở NN&MT Cà Mau, cuộc thi cũng là nơi hội tụ của "4 nhà" gồm nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp. Tỉnh này kỳ vọng thu hút được các nhà đầu tư, các hệ thống phân phối lớn đến bao tiêu sản phẩm, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất và làm giàu trên chính mảnh đất của mình.

"Kỳ vọng lớn nhất của tỉnh là tôn vinh mồ hôi, công sức của những người nông dân và các nhà khoa học đã không ngừng lai tạo, phát triển các giống lúa mới. Từ đó, khơi dậy phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp sạch, xanh và bền vững trên toàn vùng ĐBSCL", Sở NN&MT Cà Mau nhấn mạnh.