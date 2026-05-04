Từ miền Tây lên cao nguyên nuôi loài cá giống rắn, lão nông thành tỷ phú

Ông Trần Văn Đoàn (57 tuổi) quê tại tỉnh Cà Mau. Năm 2012, ông quyết định đưa gia đình lên huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cũ (nay là xã Đăk Ui, Quảng Ngãi) lập nghiệp. Mang theo kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản, ông mạnh dạn thử sức với mô hình nuôi cá chình.

Ban đầu, ông Đoàn mua hơn 1.000m2 đất trống, đào 3 ao để thả thử nghiệm 20kg cá chình giống. Từ những ngày đầu, ông đối mặt với không ít khó khăn do sự khác biệt lớn về khí hậu, thổ nhưỡng giữa miền Tây và vùng đất cao nguyên.

Sau nhiều năm thử sức với mô hình nuôi cá chình, ông Đoàn đã có nguồn thu gần 1 tỷ đồng mỗi năm (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ông Đoàn, Đăk Ui có địa hình chủ yếu là đồi dốc, đất pha sỏi, khả năng giữ nước kém. Mùa khô kéo dài khiến ao nuôi dễ cạn, trong khi mùa mưa nước từ đầu nguồn đổ về lại đục ao cá. "Những lứa nuôi đầu tiên, do chưa quen nguồn nước, cá chậm lớn, thậm chí chết hàng loạt, khiến gia đình tôi mất hàng chục triệu đồng tiền giống", ông Đoàn nhớ lại.

Trước những khó khăn đó, ông Đoàn đã cải tạo lại ao nuôi, áp dụng quy trình xử lý nước chặt chẽ trước khi thả nuôi. Việc cho ăn được ông điều chỉnh theo chu kỳ 2 ngày/lần, giúp cá tiêu hóa tốt, giảm nguy cơ bệnh đường ruột.

Nhờ điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc, đàn cá chình dần thích nghi, phát triển ổn định. Sau 18 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng 1,5-2kg/con. Với giá bán 400.000-500.000 đồng/kg, gia đình ông thu về gần 200 triệu đồng.

Sau 18-20 tháng, cá chình do ông Đoàn nuôi đạt trọng lượng thương phẩm 1,5kg/con, nhìn bề ngoái giống rắn (Ảnh: Phạm Hoàng).

Sau thành công bước đầu, ông Đoàn tiếp tục mở rộng quy mô. Năm 2019, ông đầu tư thêm 1,6ha đất, xây dựng 5 ao nuôi cá chình quy mô lớn. Theo ông Đoàn, cá chình là loài dễ nuôi, ít bệnh nhưng yêu cầu xử lý môi trường nước kỹ lưỡng. Ao nuôi phải được ngâm nước khoảng 20 ngày, sau đó thay nước và xử lý bằng vôi bột.

“Trong quá trình nuôi, cá cần được chuyển ao định kỳ 2 lần để làm sạch môi trường, giúp cá phát triển tốt hơn”, ông Đoàn chia sẻ.

Để giảm chi phí, người đàn ông này tận dụng nguồn cá nhỏ từ các lòng hồ thủy điện, trữ đông rồi xay nhuyễn làm thức ăn cho cá chình. Cách làm này vừa tiết kiệm và đảm bảo chất lượng dinh dưỡng.

Hiện nay, ông Đoàn sở hữu 8 ao nuôi cá chình trên diện tích khoảng 1,7ha. Mỗi ao thả hơn 1.000 con giống, được thu hoạch luân phiên. Mỗi năm, gia đình ông xuất bán gần 3 tấn cá chình thương phẩm, chủ yếu cung cấp cho thị trường TPHCM, thu về hơn 1 tỷ đồng.

Mô hình nuôi cá chình của ông Đoàn đang được nhân rộng, góp phần tạo nguồn thu ổn định cho người dân quanh vùng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Đoàn còn hỗ trợ hơn 20 hộ dân tại xã Đăk Ui và Đăk Hà về kỹ thuật, con giống và xây dựng ao nuôi. Ông còn liên kết bao tiêu gần 30 tấn cá chình mỗi năm cho nhiều hộ dân.

Gia đình anh Lê Hải Đăng (45 tuổi, cùng thôn) là một trong những hộ điển hình. Sau khi được ông Đoàn hướng dẫn, anh mạnh dạn đầu tư 3 ao nuôi cá chình, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Ông Tạ Ngọc Ngọ, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Ui, cho biết mô hình nuôi cá chình của ông Đoàn là điển hình trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất tại địa phương. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mô hình còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần phát triển kinh tế nông thôn.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ, chuyển giao kỹ thuật, tạo điều kiện để người dân yên tâm phát triển mô hình nuôi cá chình.