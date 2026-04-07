Nữ nhân viên bị sa thải vì chào khách quá niềm nở

Mới đây, chương trình Case Team Leader của kênh JTBC, phát sóng ngày 28/3, chia sẻ câu chuyện về mâu thuẫn giữa nhân viên và chủ quán, khiến cư dân mạng xôn xao.

Nhân vật trong câu chuyện, được gọi là A., là một phụ nữ người Nhật sinh sống tại Hàn Quốc khoảng 10 năm. Cô bắt đầu làm việc bán thời gian tại một nhà hàng buffet ở Seoul từ tháng 12 năm ngoái.

Nhân viên phục vụ tại nhà hàng (Ảnh: Freepik).

Theo lời kể, trong quá trình làm việc, A. thường chủ động chào khách bằng tiếng Anh với các câu như “welcome” (chào mừng) và “enjoy your meal” (ăn ngon miệng nhé). Tuy nhiên, hành động này lại khiến vợ của chủ quán không hài lòng.

Người này nhiều lần quở trách A. với những lời lẽ nặng nề như “tôi không muốn nghe giọng của cô” hay “chỉ cần làm việc, đừng nói gì cả”.

Không chỉ dừng lại ở đó, A. cho biết cô còn thường xuyên bị la mắng trong quá trình làm việc. Ngay cả khi xin phép đi vệ sinh trong giờ làm, cô cũng không nhận được sự thông cảm.

“Tôi đã nghe những lời như “tôi ghét cô”, thậm chí có lúc bà ấy hét vào mặt tôi với thái độ rất gay gắt”, A. nói.

Theo A, dù đôi lúc chồng của người phụ nữ này, cũng là chủ quán, có can thiệp khi thấy tình hình trở nên căng thẳng, nhưng hành vi lăng mạ vẫn tiếp diễn trong hơn hai tháng.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào cuối tháng 2, khi A. nghe vợ chủ quán dùng từ “doldaega-ri” - một cách nói mang tính xúc phạm - để ám chỉ mình. Khi A. hỏi lại chủ quán vì không hiểu ý nghĩa của từ này, bầu không khí càng trở nên căng thẳng.

Sau đó, A. liên tục phải nghe những lời như “nếu không thích thì nghỉ đi” hay “mục tiêu là khiến cô rời đi”. Cô cũng cho hay nhà hàng còn có ý định trừ thời gian ăn hoặc đi vệ sinh để không phải trả lương, làm dấy lên tranh cãi về điều kiện lao động.

Không lâu sau, A. bất ngờ được yêu cầu tan ca sớm hơn bình thường. Ngay sau đó, cô nhận được tin nhắn từ chủ quán với nội dung cho rằng giữa hai bên tồn tại xung đột do khác biệt văn hóa và ngôn ngữ, đồng thời bày tỏ hy vọng cô sẽ làm việc tốt hơn ở nơi khác. Theo A., đây thực chất là thông báo sa thải đơn phương.

Sau khi mất việc, A. đã gửi đơn lên cơ quan chức năng Hàn Quốc, cáo buộc bị bắt nạt nơi làm việc. Tuy nhiên, cô được trả lời rằng rất khó áp dụng các quy định pháp luật liên quan do nhà hàng thuộc diện cơ sở có dưới 5 lao động. Đây là nhóm không nằm trong phạm vi điều chỉnh đầy đủ của luật lao động về quấy rối nơi làm việc.

Dù được tư vấn có thể khởi kiện dân sự để yêu cầu bồi thường, A. bày tỏ đây là một gánh nặng lớn đối với một người nước ngoài như cô.

Kể từ khi bị sa thải, A. cho biết cô gặp nhiều khó khăn về tâm lý và vẫn chưa tìm được công việc mới. Đặc biệt, cô chia sẻ rằng bản thân trở nên sợ nói tiếng Hàn sau khi bị chỉ trích về giọng nói trong thời gian làm việc.

Sau khi câu chuyện lan truyền trên mạng, phía nhà hàng đã lên tiếng phản hồi. Đại diện nhà hàng cho rằng nếu công việc được thực hiện suôn sẻ thì đã không phát sinh vấn đề, đồng thời nói rằng việc giao tiếp không hiệu quả và thái độ né tránh công việc nặng là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn.

Nhà hàng cũng khẳng định không cấm nhân viên chào khách, mà chỉ yêu cầu chào hỏi phù hợp với từng tình huống. Về việc đi vệ sinh, phía này cho hay đó chỉ là quy định chung nhằm tránh nhân viên vắng mặt trong các khung giờ cao điểm.