Bị sa thải vì từ chối diễn văn nghệ trong tiệc tất niên công ty

Mới đây, Công đoàn TP Thâm Quyến (Trung Quốc) công bố một vụ tranh chấp lao động liên quan đến một nhân viên bị công ty chấm dứt hợp đồng chỉ vì từ chối tham gia biểu diễn tại tiệc tất niên, khiến dư luận chú ý.

Cụ thể, lãnh đạo một doanh nghiệp tại địa phương đã yêu cầu anh Tiểu Minh (tên đã được thay đổi) biểu diễn tiết mục độc thoại trong sự kiện cuối năm của công ty. Do công việc bận rộn, anh Minh từ chối. Tuy nhiên, lãnh đạo cho rằng anh không nể mặt họ.

Nhân viên văn phòng bị sa thải vì không diễn văn nghệ trong tiệc tất niên (Ảnh minh họa: Freepik).

Ngay ngày hôm sau, doanh nghiệp này đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với anh Minh. Lý do là do anh không chấp hành sự phân công và tự ý nghỉ việc, bị xem là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Không đồng ý với quyết định này, anh Minh đã khởi kiện ra trọng tài lao động để bảo vệ quyền lợi.

Vụ việc sau đó được đưa ra xét xử ở cả cấp sơ thẩm và phúc thẩm. Tòa án xác định doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và buộc phải bồi thường cho người lao động theo quy định.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng doanh nghiệp không thể coi việc tham gia biểu diễn trong tiệc tất niên là nghĩa vụ công việc hay điều kiện để duy trì quan hệ lao động.

Theo các chuyên gia pháp lý, pháp luật lao động quy định rõ người sử dụng lao động chỉ được chấm dứt hợp đồng trong những trường hợp cụ thể như người lao động vi phạm nghiêm trọng nội quy, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc theo thỏa thuận hợp pháp.

Việc từ chối tham gia các hoạt động mang tính phong trào, ngoài phạm vi công việc chuyên môn, không thể là căn cứ để doanh nghiệp sa thải người lao động.

Công đoàn TP Thâm Quyến cho biết đây là bài học cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng văn hóa công sở dựa trên sự tôn trọng và tuân thủ pháp luật, đồng thời khuyến nghị người lao động chủ động sử dụng các kênh pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.