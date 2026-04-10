Cuốc xe 36.000 đồng, tài xế quyết không lấy tiền, giúp bé gái đi tìm bố

Hành trình đưa vị khách đặc biệt đi tìm bố

Trần Phi Vũ (sinh năm 2004, ngụ TPHCM) cho biết anh vẫn chưa hết bất ngờ khi nhận được hàng trăm tin nhắn hỏi thăm và khen ngợi từ cộng đồng mạng, sau khi đăng tải đoạn clip ghi lại hành trình giúp một bé gái tìm bố trong suốt một buổi tối.

Anh Vũ chia sẻ ban đầu anh chỉ đăng đoạn clip như một kỷ niệm về tình huống “oái oăm” mà bản thân lần đầu gặp phải sau hơn 3 tháng làm tài xế công nghệ.

“Tôi không ngờ đoạn clip lại được lan truyền rộng rãi đến như vậy”, anh nói.

Tài xế Trần Phi Vũ tắt ứng dụng, đưa vị khách nhỏ tuổi đi tìm bố (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 7/4, ngay sau khi anh vừa hoàn thành cuốc xe đầu tiên trong ngày.

Trong lúc Vũ định di chuyển vào khu vực trung tâm để thuận tiện đón khách, ứng dụng bất ngờ báo cuốc xe thứ hai với lộ trình dài khoảng 12 km, từ khu vực ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba Cây Trôm (TPHCM). Giá cước hiển thị là 58.000 đồng, trong khi số tiền thực nhận là 36.000 đồng.

Ban đầu, anh dự định từ chối để chờ cuốc xe khác trong khu vực trung tâm. Tuy nhiên, anh bất chợt đổi ý và quyết định nhận chuyến này.

Tại điểm đón, hành khách thực tế là một bé gái. Em cho hay đã nhờ người khác đặt xe để đi tìm bố nhưng không nhớ rõ địa chỉ cụ thể hay số điện thoại liên lạc. Khi gần đến nơi, thông tin về điểm đến vẫn rất mơ hồ, khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Bé gái đi tìm bố trong lúc anh Vũ ngồi chờ bên ngoài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Bé gái kể trước đó có đi theo về nhà một người bạn, giờ cần quay về nhà mình, tuy nhiên, tôi không rõ bằng cách nào bé lại rời khỏi nhà và ở cùng người này", anh Vũ nói.

Không nỡ để bé một mình giữa khu vực xa lạ, anh Vũ chủ động tắt ứng dụng, tạm dừng công việc để hỗ trợ. Anh chở em đi hỏi thăm tại nhiều dãy trọ xung quanh nhưng không có kết quả.

Sau đó, theo những gì bé nhớ được, cả hai tiếp tục di chuyển đến khu vực đường Lê Chí Dân (phường Phú An, TPHCM) để nhờ người quen giúp đỡ, song thông tin vẫn không rõ ràng.

Hành trình tiếp tục kéo dài hơn một giờ đồng hồ trong bế tắc. Đến khi anh Vũ rẽ vào một con đường cụt gần khu chợ, bé bất ngờ gặp được em trai. Anh cho biết ngay lúc đó đã nhanh chóng liên hệ và hai bố con tìm được nhau.

Theo anh Vũ, hoàn cảnh gia đình bé khá khó khăn. Người cha cho biết bé ít được quan tâm nên trở nên bướng bỉnh, từng lấy tài sản trong nhà để đi theo bạn bè.

Khi kết thúc chuyến đi, anh quyết định miễn phí cuốc xe cho vị khách đặc biệt này, dù người bố nhiều lần ngỏ ý đưa 200.000 đồng để bày tỏ lời cảm ơn cho quãng đường phát sinh gần 20 km.

Cuốc xe 58.000 đồng, nam tài xế nhận được 36.000 đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi được thuyết phục, anh chỉ nhận 50.000 đồng thay vì 58.000 đồng tiền cuốc xe, rồi nhanh chóng rời đi.

“Lúc đó tôi chỉ thấy nhẹ nhõm vì bé đã tìm được bố. Bố em cũng rất vui khi con trở về an toàn. Khi ấy, tôi mới cảm nhận cuốc xe của mình thật sự ý nghĩa, không chỉ vì tiền bạc”, anh chia sẻ.

Hành trình kết thúc vào khoảng 19h30. Anh trở về nhà nghỉ ngơi sau một buổi tối mệt mỏi nhưng đầy ý nghĩa và đáng nhớ.

Những cuốc xe “để đời”

Hiện tại, Trần Phi Vũ đang làm công nhân tại một nhà máy thuộc Khu công nghiệp VSIP 1 (TPHCM). Công việc chính của anh là lắp ráp, gia công các thiết bị kỹ thuật. Sau giờ làm tại nhà máy, anh tranh thủ chạy xe công nghệ để tăng thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Theo Vũ, nếu không tăng ca, tổng thu nhập hàng tháng của anh dao động khoảng 11-12 triệu đồng.

Chàng trai trở thành lao động chính trong gia đình để vợ có thể yên tâm ở nhà chăm con nhỏ. Áp lực kinh tế khiến anh buộc phải làm việc với cường độ cao, gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Ngoài làm công nhân ở nhà máy, Vũ còn lái xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập, lo cho gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Ban ngày tôi làm ở công ty, tối chạy xe. Riêng cuối tuần, có khi tôi chạy từ chiều đến tận 4-5h ngày hôm sau”, Vũ nói.

Cường độ làm việc kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của chàng trai trẻ, đặc biệt là tình trạng đau lưng do phải ngồi xe liên tục trong nhiều giờ. Tuy nhiên, với Vũ, đây là điều khó tránh khỏi trong hoàn cảnh hiện tại khi gánh nặng mưu sinh đặt lên vai.

Trong quá trình làm nghề, anh đã trải qua không ít tình huống đáng nhớ, cả vui lẫn buồn.

Một lần, vào khoảng nửa đêm, Vũ nhận chở một nam thanh niên ra bến xe để kịp về quê vì người thân vừa qua đời. Thời gian gấp rút, chỉ còn khoảng một giờ trước giờ xe xuất bến, buộc anh phải di chuyển nhanh, thậm chí chấp nhận những rủi ro nhất định để giúp khách kịp chuyến.

Khi đến nơi, vị khách mới phát hiện đã quên ví và không có tiền thanh toán. Trước tình huống đó, Vũ chỉ mỉm cười, động viên khách lên xe cho kịp giờ. Khoảng 2 tuần sau, người này quay lại tìm gặp anh và gửi lại đầy đủ số tiền còn thiếu.

Bên cạnh những câu chuyện ấm lòng, công việc cũng mang đến không ít áp lực. Vũ bộc bạch rằng anh từng nhiều lần gặp phải những hành khách trong tình trạng say xỉn, có lời lẽ thiếu kiểm soát hoặc thái độ thiếu tôn trọng. Để tránh phát sinh mâu thuẫn, anh thường chọn cách im lặng và bỏ qua.

Với Trần Phi Vũ, công việc chạy xe công nghệ không chỉ đơn thuần là cách để tăng thu nhập, mà còn là cơ hội để anh tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau trong xã hội.

Từ những người vội vã về quê trong đêm, đến hình ảnh một bé gái lạc lõng đi tìm bố giữa thành phố rộng lớn, mỗi cuốc xe đều mang theo một câu chuyện riêng, để lại trong anh những suy nghĩ và cảm xúc khó quên.