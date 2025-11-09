Nông dân có "thu nhập kép" nhờ cách làm sáng tạo

Nhiều hộ nông dân tại xã Lam Sơn (huyện Thọ Xuân cũ), tỉnh Thanh Hóa đang gặt hái thành công từ mô hình trồng xen canh bưởi và cam, mang lại nguồn thu nhập “kép” ổn định và hiệu quả kinh tế cao.

Trong khu đất rộng 1ha tại thôn 8, xã Lam Sơn, gia đình bà Nguyễn Thị Lượng đang tất bật thu hoạch cam, trong khi những gốc bưởi xanh mướt đã bắt đầu chín, hứa hẹn một mùa bội thu.

Bà Lượng có nguồn thu nhập “kép” từ trồng xen canh bưởi với cam (Ảnh: Thanh Tuyền).

“Sau khi thu hết vụ cam này, tôi sẽ chuẩn bị thu hoạch bưởi để phục vụ thị trường Tết. Mỗi năm, trên cùng một diện tích, gia đình tôi có nguồn thu nhập “kép” từ bưởi và cam. Sau khi trừ chi phí sản xuất và tiền thuê nhân công, gia đình tôi lãi hơn 300 triệu đồng", bà Lượng chia sẻ.

Bà Lượng cho biết, mô hình trồng xen canh được bà tìm hiểu từ năm 2016 qua báo chí và các chương trình khuyến nông. Nhận thấy hiệu quả trong việc tận dụng đất trống, hạn chế sâu bệnh và tăng thu nhập, bà đã mạnh dạn áp dụng.

Ngoài ra, bà còn được cán bộ nông nghiệp xã hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bố trí cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, giúp mô hình ngày càng phát triển hiệu quả.

“Vụ này, tôi hái được hơn 1 tấn cam, bán với giá 25.000-30.000 đồng/kg, thu về khoảng 30 triệu đồng. Vườn cây của gia đình cũng tạo việc làm thời vụ cho 3 lao động”, bà Lượng chia sẻ.

Cũng tại thôn 8, mô hình xen canh bưởi và cam cũng mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình ông Nguyễn Văn Mậu. Với khoảng 100 gốc cam Vinh trồng xen canh với bưởi Luận Văn trên diện tích 1ha, ông Mậu thu hoạch hơn 1 tấn cam, đạt gần 30 triệu đồng.

Những vựa cây ăn quả ở xã Lam Sơn đang giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương (Ảnh: Thanh Tuyền).

Theo ông Mậu, để cây bưởi, cây cam thu hoạch được lâu và đảm bảo khả năng chống chịu thời tiết, dịch bệnh, ông sử dụng phân bò ủ mục và thuốc trừ bệnh bằng các chế phẩm sinh học.

Ông cũng tính toán mật độ, khoảng cách trồng phù hợp giữa hai loại cây để đảm bảo mỗi loại phát triển tốt, hấp thụ đầy đủ ánh sáng và dinh dưỡng. Thông thường, cứ 3 hàng bưởi sẽ xen một hàng cam, vừa giúp tận dụng hiệu quả diện tích đất, vừa tạo độ thoáng cho vườn.

"Khi trồng, bà con chọn cây giống khỏe, bố trí so le để tán cây không che nhau. Cây bưởi thường được trồng ở khu vực đất cao, thoát nước tốt; còn cam bố trí ở nơi đất ẩm hơn. Ngoài ra, việc tỉa cành, tạo tán định kỳ, kết hợp phủ gốc bằng cỏ khô hoặc rơm rạ giúp giữ ẩm, tăng độ mùn cho đất", ông Mậu khuyến cáo.

Bà Trương Thị Bình, Chuyên viên phòng Kinh tế xã Lam Sơn, cho biết xã Lam Sơn là thủ phủ của giống bưởi Luận Văn, với diện tích khoảng 50ha. Tận dụng lợi thế đất đai màu mỡ và điều kiện khí hậu phù hợp, nhiều hộ dân trong xã đã mạnh dạn trồng xen các loại cây ăn quả như cam, ổi trong vườn bưởi.

Vụ này, bà con bán cam với giá từ 25.000 đến 30.000 đồng/kg (Ảnh: Thanh Tuyền).

“Việc trồng xen canh giúp nông dân tận dụng tối đa diện tích đất, đồng thời giữ được độ ẩm, độ phì nhiêu, hạn chế sâu bệnh và cân đối nguồn dinh dưỡng trong đất. Nhờ trồng xen canh, mùa nào bà con cũng có sản phẩm bán, từ đó, hạn chế rủi ro do biến động giá nông sản, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích”, bà Bình nhấn mạnh.

Cũng theo bà Bình, vựa cây ăn quả trên địa bàn đang giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho hàng trăm lao động địa phương. Vào mùa thu hoạch, mỗi lao động được trả thù lao 200.000-250.000 đồng/ngày.