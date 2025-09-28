Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ săn loài vật sống dưới đáy đầm Thị Nại

Hàng trăm hộ dân ven đầm Thị Nại, tỉnh Gia Lai, đang tất bật vào mùa vẹm, một loài nhuyễn thể mang lại thu nhập tiền triệu mỗi ngày. Tuy nhiên, để có được khoản tiền này, thợ mò vẹm phải dầm mình dưới nước liên tục 6-7 tiếng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực gần bờ đầm Thị Nại luôn tấp nập người ngâm mình dưới nước để bắt vẹm, gom bán cho các hộ nuôi tôm hùm.

Để có tiền triệu mỗi ngày, người dân tỉnh Gia Lai phải ngâm mình dưới nước nhiều giờ để bắt vẹm (Ảnh: Doãn Công).

Mùa vẹm thường kéo dài từ tháng 2 đến tháng 10. Bình quân, một người có thể khai thác từ 0,5 đến 1 tấn vẹm mỗi ngày. Đặc biệt, vào giai đoạn cao điểm từ tháng 4 đến tháng 6, sản lượng có thể lên tới 1-1,5 tấn/người/ngày.

Hiện tại, với giá bán 2.000 đồng/kg, người dân có thể kiếm được từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho một ngày làm việc kéo dài 6-7 tiếng.

Ông Trần Hữu Trầm (60 tuổi), trú tại thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai, chia sẻ: “Thợ mò vẹm phải ngâm mình dưới nước nhiều giờ, bùn bẩn, đá và sành nhọn có thể đâm chảy máu chân, nếu không quen thì không làm được.

Thời điểm giữa mùa, làm 4 tiếng có thể thu nhập hơn 1 triệu đồng. Nay cuối mùa, tôi làm từ sáng đến xế chiều mới kiếm được 500.000-600.000 đồng”.

Để kiếm tiền triệu, thợ mò vẹm phải ngâm mình dưới nước 5-7 tiếng (Ảnh: Doãn Công).

Ông Trần Thanh Hoàng (51 tuổi, cũng trú tại thôn Vinh Quang 2) cho biết gia đình ông đã có 4 đời mưu sinh bằng nghề khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại.

Vẹm được bán cho thương lái để đưa về Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk) làm thức ăn cho tôm hùm. Vẹm là một trong những loại thức ăn tươi sống ưa thích của tôm. Nghề mò vẹm, từ đó, mang lại nguồn thu nhập chính với hàng trăm hộ dân ven đầm Thị Nại.

Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản trên đầm đang giảm sút đáng kể do tình trạng khai thác tận diệt bằng xung điện, tàu giã cào.

Ông Hoàng bày tỏ lo ngại: “Riêng với con vẹm, thay vì khai thác thủ công như trước đây, nay nhiều nơi người dân dùng máy để cào, khiến sản lượng cạn kiệt. Từ trước đến nay, người dân ở thôn Vinh Quang 2 hoàn toàn khai thác kiểu thủ công”.

Nhiều người dân thôn Vinh Quang 2 cũng phản ánh đầm Thị Nại từng có nguồn lợi thủy sản phong phú, nhưng đến nay nhiều loài cá không còn xuất hiện do tình trạng sử dụng xung điện, lưới lồng và tàu giã cào.

Vẹm sau khi khai thác được cho vào bao (Ảnh: Công Sơn).

Ông Tôn Kỳ Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, thừa nhận tình trạng khai thác thủy sản bằng xung điện trên đầm Thị Nại vẫn còn, dù đã giảm bớt.

“Hiện nay, còn một số ghe, thuyền ở xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Đông vẫn lén lút hoạt động. Vừa qua, lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra, phát hiện và xử lý một số trường hợp vi phạm.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục chủ trì phối hợp với 2 xã, phường liên quan tăng cường tuần tra, tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi tái vi phạm”, ông Hải khẳng định.