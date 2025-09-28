“Thần đèn” kể chuyện dời nhà xây nhầm đất, hé lộ chi phí dịch vụ

Di dời nhà chi phí bằng một nửa xây nhà mới

Xem tin tức về vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng, anh Nguyễn Minh Tài (38 tuổi), Giám đốc một công ty chuyên dịch vụ di dời nhà, chia sẻ đó không phải chuyện hiếm gặp.

Hơn 10 năm làm “thần đèn”, anh cho biết cứ 10 công trình cần di dời thì có 4 vụ là do xây dựng nhầm trên đất của người khác. Dù chỉ vô tình xây lấn sang 1m, gia chủ vẫn phải bỏ hàng trăm triệu đồng để dời nhà về đúng vị trí, nếu chủ đất không đồng ý thỏa thuận, đền bù.

Các trường hợp còn lại thường là di dời để phục vụ cho việc quy hoạch, hiến đất, mở đường hoặc tránh khu vực đất bị sụt, lún…

"Thần đèn" nâng cả ngôi nhà, di dời sang vị trí khác (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Thay vì đập bỏ công trình, xây lại nhà mới, chọn phương án di dời tiết kiệm tiền hơn cho chủ nhà. Chi phí để di dời thường bằng 50% giá trị căn nhà, có thể thấp hoặc cao hơn tùy thuộc vào quy mô công trình, độ khó thi công.

Đối với sự việc ở Hải Phòng, để dời căn nhà từ khu đất bị xây nhầm về đúng vị trí trong khoảng cách xa đến 4 thửa đất như vậy, chi phí có thể dao động 250-300 triệu đồng”, anh Tài nói.

Để hoàn thành việc di dời một căn nhà, nhóm 25 kỹ sư và thợ lành nghề phải phối hợp khảo sát thật kỹ địa hình, kiểm tra bản vẽ, kết cấu căn nhà, trụ móng và đủ các hạng mục khác như tính hướng đi, khoảng cách và phương pháp nâng, hạ nhà... Mọi thứ đều phải được tính toán chính xác từng milimet.

Thợ phải thi công sao cho chính xác từng milimet (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Thần đèn” nhấn mạnh, khâu tính toán là bước vô cùng quan trọng, đảm bảo quá trình di dời không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Chỉ cần “lệch pha” một chút, hậu quả để lại sẽ rất lớn.

Sau nhiều ngày chuẩn bị, đội ngũ thi công mới tiến hành đào đất, đào trụ móng rồi cưa ngang cột trụ, dùng hàng chục kích thủy lực để nâng ngôi nhà lên cao. Thợ phải đồng loạt nâng các kích cùng lúc, theo nhịp đếm của người giám sát.

Sau đó, người thực hiện cần lót những thanh sắt hình chữ “H” bên dưới, cố định vào các cột móng nhà rồi cho cả công trình lăn trên những ống sắt tròn chạy trên đường ray bằng gỗ. Đường ray gỗ được kéo bằng các bộ tời, rút những sợi dây xích kéo cáp sắt, giúp kéo ngôi nhà đi mà không cần nhiều sức người.

Quá trình dịch chuyển của công trình được khẳng định là "nhẹ nhàng đến mức hầu như đồ vật trong nhà vẫn được giữ nguyên vị trí ban đầu".

Với phương pháp này, anh Tài khẳng định dù khoảng cách di dời lên đến vài trăm mét, vẫn có thể thực hiện. Anh Tài cho hay công trình kỷ lục anh từng làm là ngôi nhà nặng đến 2.000 tấn, di chuyển với khoảng cách hơn 200m.

Cần tối thiểu 3 năm để học làm... "thợ đèn"

Đội thi công mất 30-40 ngày để di dời một căn nhà (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Theo đuổi công việc di dời nhà nhiều năm qua, anh Minh Tài chia sẻ đây là nghề khá kén người theo đuổi. Một người mới vào nghề phải được đào tạo suốt 3 năm mới có thể trở thành thợ thi công tham gia vào các phần việc chính.

“Kỹ thuật di dời nhà đã xuất hiện tại Việt Nam từ hơn 20 năm trước. Tuy nhiên, người theo đuổi nghề này không nhiều do công việc đòi hỏi thợ phải có tay nghề cao cùng sự tỉ mỉ rất lớn. Song nếu đủ kiên nhẫn học hỏi và rèn luyện, một người thợ lành nghề có thể kiếm thu nhập ổn định từ nghề này”, anh Tài bộc bạch.

Nam “thần đèn” bày tỏ sở thích đặc biệt với kỹ thuật di chuyển công trình trong lĩnh vực xây dựng bởi nhận thấy sự hữu ích, giúp tháo gỡ bế tắc cho rất nhiều người.

“Tôi từng chứng kiến một gia đình nhiều năm sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì phần đất lâu đời nơi xây nhà bị sụt lún mạnh mà không có khả năng xây nhà mới. Vậy nên khi tìm được phương pháp di dời nhà, cả gia đình mừng lắm.

Ban đầu, ai cũng nghĩ dịch chuyển cả ngôi nhà là chuyện không thể, chỉ khi căn nhà được di dời đến vị trí an toàn, cả gia đình cùng vỡ òa bởi đã gỡ được vấn đề rối rắm suốt nhiều năm”, anh Tài kể.