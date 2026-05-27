Nơi ngàn sơn nữ trợ giúp nhau khởi nghiệp, "lên sóng" làm bà chủ

Những sơn nữ thành bà chủ thời đại số

Với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số cần được triển khai theo hướng gần gũi, thực chất, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng, từng địa bàn và từng mô hình sản xuất, kinh doanh.

Đây là chia sẻ của bà Quàng Thị Vân - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La tại Hội nghị Công bố kết quả “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Sơn La (DCCI Sơn La) năm 2025”.

Theo bà Vân, thu hẹp khoảng cách số cho phụ nữ không chỉ là giúp phụ nữ biết sử dụng công nghệ, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận thông tin, tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực quản trị, tăng khả năng cạnh tranh và tự tin tham gia vào quá trình phát triển kinh tế của địa phương.

Hiện nay, Hội LHPN tỉnh Sơn La có hơn 200.000 hội viên phụ nữ. Trong đó, hàng nghìn phụ nữ đã đứng lên tự thành lập và quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm và các hộ sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ… của địa phương.

Chị Giàng Thị Vua, nữ dân tộc Mông kinh doanh đồ uống ở bản Chống Tra, xã Tà Xùa (Ảnh: Thành Đông).

Trong đó có các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đã góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa Sơn La trở thành vùng cây ăn quả lớn thứ hai cả nước.

Tuy nhiên, theo bà Vân khoảng cách số vẫn còn một số mặt khó khăn, hạn chế, nhất là đối với nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

“Hiện nay, tỷ lệ hội viên phụ nữ có thể sử dụng thành thạo các công cụ số phục vụ sản xuất và kinh doanh mới đạt khoảng 40% trên toàn tỉnh. Đối với phụ nữ dân tộc thiểu số ở các xã biên giới, tỷ lệ này còn thấp hơn nhiều”, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Phụ nữ cộng sức nâng sức cạnh tranh của tỉnh

Từ thực tế này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La nêu 6 nhóm giải pháp để phát huy tối đa tiềm năng của lực lượng sản xuất nữ.

Trong các giải pháp có việc tổ chức đào tạo kỹ năng số cho phụ nữ theo phương châm “thiết thực, cầm tay chỉ việc, học đi đôi với làm”.

“Nội dung tập huấn nên tập trung vào những kỹ năng phụ nữ có thể ứng dụng ngay trong sản xuất, kinh doanh như: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt, chụp ảnh sản phẩm, viết nội dung giới thiệu sản phẩm, livestream bán hàng, đăng sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, quản lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng, bảo vệ thông tin cá nhân và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Những bà chủ trẻ tự tin online bán hàng, gây dựng doanh nghiệp (Ảnh: Thành Đông).

Sau tập huấn cần có cơ chế tư vấn, hỗ trợ tiếp tục để chị em không chỉ được nghe, được học mà còn làm được và duy trì được”, bà Vân chỉ rõ.

Kết quả từ khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Sơn La năm 2025 của dự án GREAT cho thấy mức độ tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, hội kinh doanh do nữ làm chủ trong khảo sát là tương đối tích cực. Cụ thể, tỷ lệ đối tượng do nữ làm chủ tham gia khảo sát đạt 42,61% trong khối ngành dọc, 39,26% trong khối sở, ban, ngành và 42,36% trong khối địa phương (xã, phường).

Các con số này cho thấy mức độ sẵn sàng tham gia phản hồi và tương tác với các cơ quan nhà nước của nhóm doanh nghiệp do nữ làm chủ là tương đối cao.

Kết quả DCCI cũng cho thấy những chuyển biến tích cực trong công tác điều hành ở cấp sở, ngành và địa phương, với nhiều ghi nhận tích cực bởi cộng đồng doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát chi phí thời gian, giảm thanh tra, kiểm tra tiếp tục được cộng đồng doanh nghiệp.

Điều này cho thấy một số địa phương, đơn vị dịch vụ công cấp xã/phường đã cải thiện rõ nét tinh thần đồng hành, khả năng giải quyết khó khăn, vướng mắc và thái độ phục vụ doanh nghiệp.

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, tỉnh xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị; trong đó, vai trò, trách nhiệm và tinh thần hành động của người đứng đầu có ý nghĩa quyết định.