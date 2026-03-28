Người trẻ khởi nghiệp, đau đầu tự hỏi "đi sau, làm sao thành công?”

Mở đầu diễn đàn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Cà Mau 2026, với chủ đề “Khơi nguồn nội lực - Kiến tạo tăng trưởng mới” diễn ra ngày 27/3, ông Quách Văn Ấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, đặt vấn đề: “Cà Mau cần làm gì để các bạn dám ở lại, dám khởi nghiệp và dám thành công trên chính mảnh đất này?”.

Ông cũng nhấn mạnh một câu hỏi lớn cần tìm lời giải là làm thế nào để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho tỉnh?.

Theo ông Ấn, Cà Mau có nhiều tiềm năng từ kinh tế biển, nông nghiệp, thủy sản đến du lịch sinh thái nhưng để những tiềm năng đó trở thành giá trị thực sự thì cần một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đủ mạnh để nuôi dưỡng và phát triển các ý tưởng.

Ông Quách Văn Ấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau (thứ 3 từ trái qua), cùng các khách mời là diễn giả tại diễn đàn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp vài năm trước, chị Trần Thị Xa, Chủ nhiệm Hợp tác xã ba khía Đầm Dơi, cho biết điểm xuất phát của chị không phải bằng một kế hoạch quá lớn, sản phẩm độc lạ, hay là thứ chưa ai làm thì mới thành công.

Chị đúc kết, khởi nghiệp thuận lợi có thể từ chính nguồn nguyên liệu ở nơi mình sinh ra và lớn lên. Bởi đó chính là lợi thế, là sở trường, người khởi nghiệp khi đó là người am hiểu tính chất, môi trường, tác dụng của nguồn tài nguyên bản địa. Việc này tạo nên lợi thế cạnh tranh.

Bản thân khởi nghiệp từ con ba khía và sau này thêm con tôm sú, chị Xa nhận định, đây là 2 sản vật quá quen thuộc ở địa phương, rất nhiều người đã kinh doanh nhưng chị vẫn lựa chọn để làm.

"Khi tôi đưa ra sản phẩm ba khía, mọi người đều cười nói "người ta bán nhiều quá rồi, sao bạn thành công được"", chị Xa kể và nhận định, các bạn trẻ có ý định khởi nghiệp thường sẽ có tâm lý như vậy.

Tuy nhiên, theo chị Xa, từ nguyên liệu truyền thống nhưng với cách làm mới cùng sự hỗ trợ, đồng hành tại chỗ sẽ tạo ra hướng đi mới cho sản phẩm khởi nghiệp. Thực tế đã chứng minh, việc địa phương xúc tiến xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP 4 sao cho con ba khía giúp nâng giá trị, sức lan tỏa lớn cho loại nông sản bình dân này của Cà Mau.

"Yếu tố quan trọng khi khởi nghiệp nằm ở nguồn tài nguyên. Các bạn không cần đi xa, không cần tìm sản phẩm lạ, mà hãy quan sát ngay xung quanh mình, những thứ gần gũi nhất càng dễ để bắt đầu, khởi sự, chỉ cần mỗi người có cách làm mới, sáng tạo", chị Xa khuyến cáo.

Hiện nay, thị trường có tính cạnh tranh rất cao “trăm người bán, vạn người mua” và hướng khởi nghiệp dễ thành công là tinh thần “ăn chắc mặc bền”, sự kiên nhẫn, dấn thân tìm khách hàng và theo đuổi uy tín, chất lượng sản phẩm.

Chị Trần Thị Xa, Chủ nhiệm Hợp tác xã ba khía Đầm Dơi, chia sẻ tại diễn đàn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Để khuyến khích cộng đồng khởi nghiệp, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quách Văn Ấn nhấn mạnh, Cà Mau luôn xác định rõ vai trò trong việc kiến tạo môi trường, hoàn thiện cơ chế chính sách, kết nối nguồn lực, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi nhất để người trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể dấn thân "dám nghĩ, dám làm và dám thành công" ngay trên quê hương mình.

Nhưng để làm được điều đó, chính quyền không thể đi một mình. Người kiến tạo cần tiếng nói thẳng thắn từ cộng đồng doanh nghiệp, góc nhìn các chuyên gia và quan trọng nhất là những khát vọng, trăn trở thực sự của thế hệ trẻ đang và sẽ khởi nghiệp tại Cà Mau.