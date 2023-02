"Nổ đơn" liên tục nhờ rủ bà nội 87 tuổi làm mẫu ảnh bán hàng online

Nguyễn Hoàng Quân, 20 tuổi hiện là sinh viên trường đại học Văn Hiến, TPHCM. Chàng trai quê Cần Đước, Long An có ba mẹ đều làm nghề thợ may đã 20 năm nay. Những năm gần đây, Quân nhận thấy lượng khách hàng đến may đồ thưa thớt. Để có thêm thu nhập lo cho Quân và 2 em ăn học, cha mẹ phải bán thêm tạp hóa.

"Thấy tiệm vắng khách, em có ý tưởng phát triển kênh bán online đồ bộ mặc nhà do chính tay ba má tự may. Em nhắm đến đối tượng là khách nữ ở độ tuổi trung niên", Quân chia sẻ ý tưởng nảy sinh hồi cuối năm ngoái.

Hoàng Quân (thứ 2 bên trái sang) chụp hình cùng gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, ban đầu ba mẹ Quân không đồng ý vì không có nhiều vốn, sợ sản phẩm làm ra bán không được... Sau một thời gian thuyết phục, đầu tháng 2 này, ba mẹ Quân tán thành kế hoạch của con trai.

Vốn là thợ may lành nghề, ông Nguyễn Hoàng Lâm (45 tuổi ba của Quân) tự chạy xe máy lên TPHCM để tìm nguồn vải giá tốt. Về nhà, ông và vợ cặm cụi cắt vải, may thành những mẫu đồ bộ với 3 size để khách dễ dàng lựa chọn.

Cuối tuần, Quân được nghỉ học nên về nhà phụ ba mẹ chụp hình, quay video bán sản phẩm. Một điều đặc biệt đó là chàng sinh viên còn "lôi kéo" được thêm bà nội làm người mẫu ảnh để quảng cáo sản phẩm. 87 tuổi nhưng bà nội Quân vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn và thích được làm việc cùng cháu.

"Ngày thường, em cũng hay rủ nội quay video ngắn chia sẻ nhiều mẩu chuyện vui vẻ, hài hước trong cuộc sống đăng lên mạng xã hội nên bà rất tự tin và đồng ý hợp tác", Quân nói.

Bà nội Quân tạo dáng làm mẫu ảnh khiến nhiều khách hàng thích thú (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi mặc vào những bộ đồ mới, bà nội Quân tạo dáng để cháu trai chụp hình. Những động tác chống hông, nghiêng người hay thả tim của bà được Quân hướng dẫn nên lên hình rất đáng yêu. Video ghi lại quá trình chuẩn bị mọi khâu để cả gia đình cùng khởi nghiệp được chàng trai chia sẻ lên Facebook cá nhân thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận đặt hàng.

"Em thật sự bất ngờ vì sau khi đăng video, gia đình Quân đã bán được gần 100 bộ đồ trong khi còn chưa đến ngày khai trương. Vì không nghĩ sẽ bán được nhanh như thế nên ba mẹ em chưa chuẩn bị kịp hàng", Quân nói.

Riêng bà nội, vì chỉ được nghe báo là hàng bán chạy nhưng không thấy vị khách nào đến nhà mua nên đã gọi điện cho Quân để hỏi thăm. Sau khi được cháu nội giải thích rằng, khách chỉ cần đặt hàng qua mạng thì ba mẹ sẽ đi gửi sản phẩm cho khách qua đường bưu điện, bà mới vỡ lẽ. Bà phấn khởi, nóng lòng hỏi cháu khi nào về để chụp hình ra mắt sản phẩm mới.

Quân chia sẻ, ba mẹ anh chưa quen việc trả lời tin nhắn nên khi gặp câu hỏi khó của khách thường gọi điện "cầu cứu" con trai. Có khi gọi đúng lúc Quân đang học trên lớp. Ngoài hướng dẫn cách tư vấn khách hàng, chàng trai cũng hướng dẫn ba mẹ sử dụng những biểu tượng trạng thái vui tươi khi nhắn tin với khách để tạo sự gần gũi.

Một mẫu đồ khác mà bà nội Quân mặc thử (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Song song, 2 vị phụ huynh vẫn đang miệt mài cho ra những mẫu quần áo mới. Gia đình Quân dự định, nếu vài tháng lượng khách nhiều hơn, họ sẽ mở rộng quy mô tiệm may gia đình thành xưởng nhỏ, thuê thêm thợ trong làng.

Ông Lâm, ba Quân tâm sự: "Nghề may của vợ chồng tôi mấy năm nay không được thuận lợi vì khách thích mua đồ may sẵn ở chợ hơn. Nhờ suy nghĩ táo bạo của con trai mới giúp kinh tế gia đình có cơ hội phát triển. Cả gia đình cũng làm việc, cùng khởi nghiệp cũng thật là ý nghĩa".