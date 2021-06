Những người làm việc bên lò than rực lửa giữa trời nắng 40 độ C

Trong những ngày thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời ở Hậu Lộc (Thanh Hóa) có thời điểm lên đến hơn 40 độ C. Dù vậy, những người thợ rèn nơi đây vẫn miệt mài mưu sinh.

Những ngày này, thời tiết tại Thanh Hóa đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt mới. Bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, những người thợ ở làng rèn Tiến Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vẫn miệt mài mưu sinh.

Giữa thời tiết nắng nóng, nhiệt độ bên ngoài có lúc lên đến hơn 40 độ C, kèm theo đó là sức nóng từ những lò than rực lửa nhiệt độ lên đến cả nghìn độ C khiến không gian làm việc của những người làm thợ rèn càng trở nên ngột ngạt, oi bức.

Đối với nghề rèn, những người thường xuyên túc trực ở lò cán thép là công đoạn nặng nhọc và vất vả nhất. Đặc biệt là những ngày nắng nóng như hiện nay, hơi lửa than nóng hừng hực phả ra từ lò khiến những người thợ nhanh bị vắt kiệt sức.

"Những ngày nắng nóng chúng tôi thường mất mồ hôi rất nhiều. Thợ rèn như chúng tôi đã được tiếp xúc với công việc này từ nhỏ nên lâu rồi cũng thành quen. Gặp những người không làm nghề thì vào lò chắc được chốc lát thì sẽ thấm mệt vì sức nóng", ông Trịnh Văn Hiệp (làng Sơn, xã Tiến Lộc) chia sẻ.

Những quai búa mạnh mẽ của người thợ rèn giữa thời tiết nắng nóng ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ C.

Nghề vất vả là vậy, nhưng ở làng rèn Tiến Lộc cũng có rất nhiều người phụ nữ làm công việc này.

"Nắng nóng như những ngày vừa qua quả là một "cực hình" đối với những người làm thợ rèn. Cái nóng từ lửa tỏa ra thì có thể chịu được, nhưng thêm nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C khiến không gian làm việc rất ngột ngạt, khó chịu", chị Lê Thị Lan (làng Ngọ, xã Tiến Lộc) nói.

Thời tiết khắc nghiệt là vậy nhưng công việc ở làng rèn Tiến Lộc vẫn diễn ra đều đặn vào tất cả các ngày trong năm. Có thời điểm nhiều đơn đặt hàng, người thợ rèn phải làm cả ngày lẫn đêm để phục vụ khách hàng.

Công việc đốt lò cán thép nóng nực khiến người thợ rèn này như đang bị vắt kiệt sức.

Do mất nhiều mồ hôi nên ông Trịnh Văn Hiệp phải thường xuyên bổ sung thêm nước để có sức làm việc.

Sau mỗi lần đứng lò lấy thép, những người thợ ở đây phải bật quạt thật to để làm giảm hơi lửa nóng nực phả ra từ lò.

Nghề rèn truyền thống ở xã Tiến Lộc có từ bao giờ thì đến các cụ cao niên trong xã cũng không rõ. Cho đến nay, trong cơ cấu ngành nghề thì nghề rèn đã chiếm 87%, toàn xã có hơn 9.000 nhân khẩu thì có hơn 2.100 người làm nghề rèn, chưa kể những người làm dịch vụ kinh doanh liên quan đến nghề rèn.

Những con dao đang trong quá trình hoàn thiện.

Theo những thợ rèn ở đây, nghề rèn càng trở nên vất vả khi thời tiết nắng nóng. Mặc dù vất vả, nặng nhọc nhưng thu nhập của công việc lại không cao. Tiền công của người lao động bình quân 200.000-250.000 đồng/ngày, những vị trí ở lò cán thép, công việc nặng nhọc, vất vả hơn thì công từ 270.000-280.000 đồng/ngày.

