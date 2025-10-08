Nam tài xế sững người khi bị khách ném trả tiền xe

Theo đoạn clip ghi lại, nữ khách hàng đặt cuốc xe đến số 24 Phan Đăng Lưu (phường Gia Định, TPHCM). Tuy nhiên, ứng dụng xe công nghệ trên điện thoại của tài xế lại định vị nhầm điểm đến là số 30 Phan Đăng Lưu.

Do đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, tài xế chạy vượt quá địa chỉ khách yêu cầu. Thấy vậy, nữ hành khách tỏ thái độ khó chịu, yêu cầu anh quay lại đúng số nhà 24.

Nữ hành khách ném tiền về phía nam tài xế (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh H., tài xế trong đoạn clip cho hay, anh đã cố giải thích với khách hàng rằng định vị trong ứng dụng không khớp với địa chỉ được đặt trên ứng dụng. Tuy nhiên, nữ khách hàng không nghe. Từ đó hai bên xảy ra tranh cãi.

“Trời ơi! Thằng này không biết đường đi hay sao. Trước giờ chưa thấy tài xế nào lái xe kiểu lạ đời như vậy”, nữ khách hàng liên tục buông lời khó chịu trong quá trình di chuyển.

Khi đồng ý quay lại đúng địa chỉ, anh H. tiếp tục bị nữ khách hàng này yêu cầu chạy vào hẻm. Việc này khiến anh bức xúc. Nam tài xế quyết định dừng xe, trả khách đúng số 24 Phan Đăng Lưu.

Trước khi mở cửa xe rời đi, nữ khách hàng bất ngờ ném tiền cước đi xe về phía tài xế, khiến anh H. sững người và bày tỏ sự thất vọng vì cách hành xử thiếu tôn trọng của khách.

Đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người phẫn nộ vì hành động thiếu tôn trọng của nữ hành khách, song cũng có ý kiến cho rằng tài xế chưa đủ khéo léo trong cách xử lý tình huống.

Anh H. cho biết đã làm tài xế ô tô công nghệ được hơn 3 năm. Thời gian đầu công việc khá thuận lợi, nhưng một năm trở lại đây, sự cạnh tranh ngày càng lớn khiến thu nhập giảm mạnh, buộc anh phải làm việc 13–14 tiếng/ngày thay vì 8 tiếng như trước.

“Sức chịu đựng của tôi đã cải thiện hơn sau nhiều lần bị khách hàng làm khó, đối xử tệ, thậm chí là xúc phạm. Làm công việc mưu sinh, dù sao tôi cũng phải nhẫn nhịn”, anh H. trao đổi.

Theo dõi sự việc, anh Trọng Hoàng (tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu), tài xế xe ôm công nghệ có hơn 5 năm kinh nghiệm bày tỏ nhiều chia sẻ với đồng nghiệp. Anh ví nghề chạy xe cũng như “làm dâu trăm họ”.

“Làm dịch vụ, việc nhún nhịn với khách hàng là hiển nhiên. Thế nhưng, khi bị dồn nén quá lâu, ai cũng dễ mất kiểm soát. Áp lực kéo dài cũng khiến sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng tiêu cực, trong khi công việc bản chất là tự do, không có hợp đồng lao động nên khi gặp rủi ro, tài xế chỉ biết tự chịu”, anh Hoàng thở dài.